破產漢燒炭圖與九旬父同死　求情稱行為出於愛　官稱悲劇判囚4年

破產倉務員疑因欠租感到走投無路，在家中燒炭欲與九旬臥床父同死，途中遭家人發現救回。倉務員早前承認1項企圖謀殺罪，求情稱其父早已透露不想活太久的念頭，倉務員的行為是出於愛，其家人亦撰信指他一直照顧父親。案件今（15日）在高等法院判刑。法官張慧玲指，本案確是悲劇，被告因找不到出路而自尋短見，他發現燒炭未遂後曾上網找資料欲救回父親，判監4年。



被告區志明，53歲，兼職倉務員，承認一項企圖謀殺罪，指他於2023年8月4日，在沙田赤泥坪村某單位企圖謀殺其父親區邦強。

被告區志明在高等法院承認企圖謀殺九旬父親，判囚4年。(黃浩謙攝)

被告壓力管理能力低

法官張慧玲引述心理報告指，被告的壓力管理能力低，無法自己解決問題，因此感到無助。專家認為，被告當時可能有抑鬱症，因而產生自殺念頭。他現時情緒穩定，沒有自殺念頭，重犯機會輕微，建議被告接受心理介入治療，學習解難。

非憎恨父親而是出於愛

辯方求情指，被告有一名印尼妻子，但他沒經濟能力照顧她，未有帶對方來港，二人現時已沒有聯絡。被告案發時感到難以承受壓力，遂嘗試自殺，同時擔心無人照顧父親，因此一同燒炭。辯方指，被告犯案不是因為憎恨父親，而是出於愛。被告獲姊弟撰寫求情信，感激被告照顧父親，冀法庭輕判。

擔心父親無人照顧

張官指，被告不懂處理壓力，找不到出路而自尋短見，他相信父親沒有生存意欲，亦擔心父親無人照顧，因此犯下本案，實屬悲劇。當他發現自殺計劃失敗後，他在網上尋找挽救方法，希望救回父親。張官以6年為量刑起點，認罪刑期減至4年。

父曾跌倒需長期臥床

案情指，被告與父親、胞姊和胞姊的女兒同住涉案單位，被告和父親同房。父親自2022年4月跌倒後需長期臥床，由被告照顧。被告任兼職倉務員，月入1.5萬元，但每月需支付1.1萬元租金。

父轉到老人院住後翌年亡

被告在同年8月被頒令破產，至2023年3月起欠租，在2024年初已欠債約25萬元。案發當日凌晨，被告趁父親入睡在房間燒炭，惟之後感到熱而開冷氣，被告胞姊下午4時許發現父親沒有反應，報警求助。父親留醫20天後出院，並獲安排到老人院居住，翌年死於新冠肺炎。

案件編號：HCCC414/2024