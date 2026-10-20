衞生署檢獲未註冊韓國「屍皮針」　38歲女涉非法買賣人體器官被捕

韓國熱門醫美填充劑Elravie Re2O（俗稱「屍皮針」）標榜注射後皮膚重返20歲，近期掀起關注。由於該針劑聲稱「從遺體捐贈者的皮膚提取膠原蛋白」製造，目前包括香港在內的多地衞生部門仍未批准使用。



衞生署今晚（20日）表示，連日採取突擊行動，在尖沙咀及旺角兩間提供美容服務的處所檢獲超過100瓶懷疑第1部毒藥針劑及超過70瓶懷疑未經註冊的藥劑製品針劑，包括20瓶上述俗稱「屍皮針」的產品，其包裝上以韓文標示用作注射，該產品聲稱含有人類組織，行動期間一名38歲女子涉嫌非法將人體器官作商業交易，被警方拘捕。



以人類組織製造的產品屬於《人體器官移植條例》下的「受規管產品」，須向衞生署申請豁免。署方指，早前接獲相關產品的豁免申請，正在處理當中，目前未批出任何豁免，將繼續跟進事件，追查未經註冊藥劑製品的來源。



衞生署今日10月20日公布，在尖沙咀及旺角兩間提供美容服務的處所檢獲超過100支／瓶懷疑第1部毒藥針劑及超過70支／瓶懷疑未經註冊的藥劑製品針劑，包括一款名為Elravie Re2O（俗稱屍皮針）的產品。（政府新聞處圖片）

衞生署在尖沙咀和旺角處所檢獲20瓶「屍皮針」

衞生署公布，為打擊涉嫌供應未經註冊藥劑製品針劑療程的處所，連日採取突擊行動，搜查尖沙咀、旺角、荃灣和元朗，共4間提供美容服務的處所。其中上周五和今日（16日及20日）搜查期間，在尖沙咀和旺角處所內，檢獲共超過100瓶懷疑第1部毒藥針劑，以及超過70瓶懷疑未經註冊的藥劑製品針劑，當中合共20瓶為「Elravie Re2O」。該產品的包裝上以韓文標示用作注射，聲稱含有人類組織。

其後衞生署在與警方聯合搜查旺角處所的行動中，一名38歲女子因涉嫌非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品，以及涉嫌非法將人體器官作商業交易被警方拘捕。

早前接獲相關產品豁免申請 目前未批出任何豁免

衞生署規管事務總監封螢表示，今次行動檢獲的Elravie Re2O針劑，包裝上聲稱含有人類組織，既屬於《人體器官移植條例》（第465章）下的「受規管產品」，亦是受《藥劑業及毒藥條例》（第138章）所規管的「藥劑製品」。

衞生署早前接獲相關「受規管產品」的豁免申請，正在處理當中，目前並未就相關產品批出任何豁免，衞生署不曾接獲相關產品的藥劑製品註冊申請。署方會繼續跟進事件，並追查未經註冊藥劑製品的來源。

韓國生物技術公司L&C BIO旗下的皮膚填充劑Re2O，聲稱能淡化細紋、緊緻毛孔。（L&C BIO官網）

早前特別去信全港醫生及機構 提醒售賣有關產品違法

封螢又指，有關產品缺乏臨床安全數據，有公共衞生風險，衞生署早前亦特別去信全港醫生及私營醫療機構，提醒他們必須遵守香港法例，在香港非法售賣或管有未經註冊的藥劑製品，均屬違法。

封螢提醒市民，涉及注射的程序屬醫療程序，只應由本地註冊醫生或註冊牙醫施行，在接受注射程序前，巿民應先了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單或香港牙醫管理委員會註冊牙醫名單，以確認其專業資格，保障自身健康；不應因為接受注射程序的處所自稱是美容院或其他名稱，便誤以為有關注射程序不具備風險。

此外，若有關於預防或治療疾病的疑問，應先諮詢註冊醫生，由醫生按個人健康狀況及最新醫學證據提供專業建議，切勿輕信未經證實的醫療聲稱，以保障自身健康和安全。

以人類組織製造的產品屬於「受規管產品」 須向衞生署申請豁免

衞生署續指，以人類組織製造的產品屬於《人體器官移植條例》下的「受規管產品」。在本港售賣此類產品前，必須先向衞生署署長申請豁免並獲批核。任何人觸犯該條例所訂罪行，如屬首次定罪，可處罰款5萬元及監禁3個月，其後各次定罪，均可處罰款10萬元及監禁一年。

根據《藥劑業及毒藥條例》，凡符合「藥劑製品」定義的產品，必須符合有關的安全、效能和素質方面的標準，並獲得香港藥劑業及毒藥管理局批准註冊，方可在香港銷售。非法供應或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行一經定罪最高罰款10萬元及監禁兩年。

除了上述在旺角處所的拘捕行動外，就其他涉嫌違反《人體器官移植條例》銷售未獲豁免「受規管產品」的個案，衞生署亦已將個案轉介警方跟進。

衞生署規管事務總監封螢提醒市民，涉及注射的程序屬醫療程序，只應由本地註冊醫生或註冊牙醫施行。（資料圖片／梁鵬威攝）

若懷疑有人非法供應「受規管產品」將採取執法行動

衞生署一直嚴厲打擊非法供應及／或管有未經註冊藥劑製品，以保障公眾安全。由2023至2026年9月，衞生署藥物辦公室共處理108宗涉及銷售及／或管有未經註冊藥劑製品而被定罪的個案，最高刑罰為被判監禁10個月（所有涉案罪名總計），或罰款最高港幣24.2萬元（所有涉案罪名總計）。

衞生署又指，有既定機制密切監察市場上銷售的藥物及「受規管產品」，不論是線上或線下的銷售渠道，如發現懷疑有人非法供應／或管有未獲批准的「受規管產品」或未經註冊藥劑製品，衞生署會立即展開調查及採取執法行動。有需要時，亦會聯同其他執法部門採取聯合行動，或將個案轉介相關執法部門跟進。如涉及醫護專業人員，衞生署會轉介至相關的專業規管機構跟進。