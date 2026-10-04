衞生署中藥檢測中心成立9年完成22項目　驗鹿茸真假三日變一日

衞生署政府中藥檢測中心研發高效檢測方法，利用高端器材與創新科技，成立至今完成22個專題項目，其中一項DNA簡便檢測法，適用於檢測鹿茸，經特定程序，檢測時間可以由傳統方式需時三日，大幅縮短至一天內完成。



衞生署助理署長麥懷禮（中醫藥）。（政府新聞網）

檢測中心研發的DNA簡便檢測法，將鑑定鹿茸飲片是否源自正品鹿茸的檢測時間大幅縮短。（政府新聞網）

檢測中心為中藥複方顆粒研發高效化學分析法，適用於不同中藥處方，可同一時間檢測多項中藥材的化學指標成分。（政府新聞網）

研發高效化學分析法 檢測中藥複方顆粒化學指標成分

衞生署助理署長（中醫藥）麥懷禮接受《政府新聞網》訪問指，檢測中心開發的簡便檢測方法，能大幅減少鑑定鹿茸飲片是否源自正品鹿茸的時間，有助提升中藥質量控制的效能，同時降低成本。檢測人員在已磨粉的鹿茸飲片樣本加入提取液，以複製和放大樣本中的DNA，再經特定處理程序，若樣本在紫外光下呈現橙色，即可確定為正品鹿茸。

中心亦針對近年流行的中藥複方顆粒，即中藥沖劑，研發高效的化學分析法。麥懷禮指出，中藥複方顆粒含有多種藥材，以往要確定質量，須為每種複方進行獨立檢測，化學分析法具備高通用性，適用於不同中藥處方，能夠同一時間檢測多項中藥材的化學指標成分。

檢測中心引入「電子舌」，並開展先導計劃，探索將中藥材味道數碼化，建構中藥材味感數據庫。（政府新聞網）

香港中醫中藥界聯合總會會長李應生表示，未能自設化驗所的中藥企業會委託坊間的檢測公司進行檢測，中心會將技術轉移至檢測業界，讓中藥企業同樣受惠於檢測中心的工作。（政府新聞網）

引入「電子舌」建構中藥材味感數據庫

麥懷禮又說，檢測中心的四組高端實驗室現已配備更多先進儀器，包括引入俗稱「電子舌」的電子感官分析儀器，並開展先導計劃，探索將中藥材味道數碼化，建構中藥材味感數據庫，發展以味道數據鑑定中藥材。

檢測中心2017年成立，定期為中藥、檢測和認證業界舉辦講座，並安排業界代表到訪實驗室交流學習，推廣各項檢測技術。香港中醫中藥界聯合總會會長李應生表示，未能自設化驗所的中藥企業會委託坊間的檢測公司進行檢測，中心會將技術轉移至檢測業界，讓中藥企業同樣受惠於檢測中心的工作。