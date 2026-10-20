荃灣劏房中醫診所涉濫發病假紙　曾被揭藏私煙　衛生署交警方調查

無綫節目《東張西望》昨日（19日）報道，荃灣川龍街一間位於舊式唐樓劏房的註冊中醫診所，涉嫌濫發病假證明書。該名陳姓七旬中醫師未診症便直接開價100元，提供4日病假紙，更「有求必應」，開出誇大金額的收據供「病人」用作保險補償。衞生署今日（20日）公布，已把該個案轉介中醫藥管理委員會，以及交由警務處作刑事調查及跟進。



翻查資料，海關今年9月17日在荃灣同一間中醫診所採取反私煙行動，成功搗破一個懷疑私煙零售點，行動共檢獲約10萬支懷疑私煙，懷疑有人以中醫診所作掩飾，實則經營私煙零售點，遂拘捕一名78歲男子，並落案起訴。



有中醫師未診症直接開價100元提供4日病假紙，衞生署10月20日已把該個案轉介中醫藥管理委員會及警務處作刑事調查及跟進。（香港01記者攝）

海關搗破荃灣一間用作懷疑私煙倉庫的中醫館，七旬中醫師直認購入並轉售私煙。（香港01記者攝）

有中醫師未診症直接開價100元提供4日病假紙

無綫節目《東張西望》到荃灣川龍街一間中醫診所放蛇，涉事的陳姓醫師在沒有進行基本診症下，直接詢問「病人」需要多少日病假，又開價100元便可提供4日病假紙。該名醫師更是「有求必應」，同意在沒有診症的情況下，向「病人」開出誇大金額的收據用作保險補償，金額達680元。

衞生署今日（20日）表示，已把該個案轉介中醫藥管理委員會及警務處作刑事調查及跟進，又指本港註冊及表列中醫執業時，須遵守管委會訂定的中醫專業守則及有關指引，中醫須遵守《註冊中醫簽發病假證明書及到診證明書參考指引》，根據個人的專業判斷，因應病人的個別情況，簽發合適的病假證明。

衞生署10月20日表示，本港註冊及表列中醫執業時，須遵守管委會訂定的中醫專業守則及有關指引。（資料圖片）

曾有中醫師發假病假紙 被管委會裁專業失當及除名

衞生署指，如中醫師在執行職務時作出未能符合中醫業認為合理標準的行為，管委會中醫組及轄下的紀律小組會按《中醫藥條例》的附屬法例《中醫（紀律）規例》（香港法例第549D章）及《中醫守則》訂定的程序跟進處理。

衞生署又指，過去曾經有中醫師因發出有誤導成分或虛假的病假證明書，經管委會調查及聆訊後，被裁定犯有專業上的失當行為，並從註冊中醫名冊予以除名。

該中醫診所曾涉經營私煙零售點。2026年9月18日，《香港01》曾到場了解，該中醫師查看海關拘捕疑犯的相片，一時承認是自己，一時又說「唔記得」。（香港01記者攝）

涉案中醫師今年9月疑因經營私煙零售點 遭海關落案起訴

翻查資料，海關今年9月17日在荃灣採取反私煙行動，成功搗破一個懷疑私煙零售點，行動共檢獲約10萬支懷疑私煙，估計市值約44萬元，應課稅值約32萬元。當時海關經深入調查後，鎖定一個位於荃灣的中醫診所，懷疑有人以中醫診所作掩飾，實則經營私煙零售點，遂拘捕該名78歲男子，並落案起訴。

《香港01》隨後在9月18日到涉事中醫診所了解，當記者向該名中醫師展示被捕人的照片時，中醫師一時說「應該係我喎」，一時又改口說年紀大「唔記得」。