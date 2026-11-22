宏福苑大火發生翌日，政府推行「一戶一社工」，動員社署全體員工，為居民提供所需支援。參與服務的社署社工A先生（化名）接受《香港01》訪問，剖白近一年的情況。他說大火後自覺有責任「衝去幫居民」，惟首月消息混亂工作非常困難，政府例外安排個別居民「第三次上樓」是看新聞才知道，而他申請卻不得要領。他同時要兼顧原有已跟進個案，逐漸覺得超出負荷、心力交瘁，今年1月有同工街上暈倒猝逝，亦令他深受衝擊。

回望這一年，A先生最希望一戶一社工曾在居民需要時提供適切支援，也祝願居民覓得長遠穩定居所後，生活可以有所改善。他也期望當局盡早交代措施何時完結，讓社署社工有空間處理好原先個案。

社署回應指，明白「一戶一社工」前線同事的工作量及壓力，一直全力支援，但無回應措施何時完結、以至後續安排。



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【宏福苑大火YouTube Playlist】

2026年5月14日，宏福苑宏志閣居民上樓收拾。（資料圖片 / 湯致遠攝）

看新聞始獲悉 首月消息混亂

在社署工作數年的社工A先生（化名）憶述，最初是從新聞報道得悉政府推行一戶一社工的措施，而非從內部通知得悉，但因為明白大火的嚴重性，他隨即開始相關工作，包括協助居民申請基金、找資源、覓臨時住處、提供情緒輔導等，他說事發後的一個月消息混亂，是做一戶一社工最困難的時間。

2025年11月27日下午，宏福苑大火仍未救熄時，行政長官李家超率領官員見記者，公布「一戶一社工」措施。（資料圖片 / 夏家朗攝）

安置方案只能照讀問卷 難解答疑問

踏入同年12月，有入住酒店的居民接獲通知，要在聖誕節前搬離酒店，A先生說當時不少同工突然急著再為居民「撲地方」，待居住問題稍為穩定，翌年1月又要開始收集居民對長遠居住安排的初步意願。

A先生憶述，當時手上只有一份問卷、資料有限，只能「照讀」，也難以解答居民，然而政府2月公布的方案，卻沒完全所有當初問卷提及包括「原址重建」的選項，引起很多居民不滿。

政府向宏福苑居民發出的收購業權信件。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

收購業權難清晰解說

A先生說，當時也已想到後續賣樓安排，因自覺對業權收購、購買物業的事不熟悉，已開始擔心無法妥善解答居民疑問，縱然後來有解說專隊，該專隊成立之初同樣未能清楚回應居民種種問題，情況至該專隊成立兩三月後才有改善。

簽署「收購建議信件」有限期，政府於限期前也多次提醒居民，A先生則說，居民簽與不簽「收購建議信件」，一戶一社工主要是「傍住」，「處理物業買賣要與解說隊傾，居民有不滿意則可與社工傾，但實際上（社工）沒幫上什麼忙」。

2026年4月20日，宏福苑宏新閣居民上樓收拾物品，現場有救護、民安隊及關愛隊等在場協助居民。（湯致遠攝）

第三次上樓無準則 看新聞始知

至今年4月，宏福苑七幢樓宇居民開始分批首次上樓執拾，A先生指由於是首次上樓，一戶一必須到場支援，有部份前線縱然害怕走入及目睹火災現場，仍然要「焗住上」；也有些同工體能較差，亦只能「頂硬上」行20多層樓梯上樓。

到七幢樓宇居民再次上樓，一戶一不再必須到場，但這次A先生說收到指示要收集居民再上樓的意願，連同他服務的居民在內，有不少居民也要求第三次上樓執拾，「以我個案為例，單位受影響唔大，好多物品要帶走。」

上報居民意願後，一直未有回音，A先生說，直至從新聞報道見到原來已有居民第三次上樓，「無諗到已經有第三次上樓，其他人就會問點解，好多呢啲查詢，我哋答唔到。」他說在居民角度「點睇都係唔公平」，期望政府參考第二次上樓經驗，統一安排第三次上樓，「對所有居民最公平同合情、合理。」

大埔海濱公園，可眺望宏福苑。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

從「衝去幫居民」到心力交瘁

回望過去一年，A先生說在最初的兩三個月，既明白事態嚴重，也自覺作為社工有責任「衝去幫居民」，但隨著時間漸長，過程中亦需處理一些非社工本職範圍的工作，例如立法會換屆選舉前提醒居民有投票權利、收集長遠居住意願，連同要兼顧原本已在跟進的個案，A先生坦言過去一年感覺比以往在社署工作的任何時間都要疲累，「工作量太大，大到你自己也覺得兼顧不來。」

找資源、情緒輔導是本職，但有些工作內容，提醒有投票權利，安置問卷等則不屬於社工本職範圍，不過（一戶一社工）當下成為整個公務員體系與居民的接觸點，就要兼顧。 宏福苑「一戶一社工」A先生（化名）

2025年12月，勞工及福利局在社交網站發布圖片，指社署社工團隊到大埔過渡性房屋「樂善村」，探訪受火災影響的宏福苑居民。圖中並非受訪「一戶一社工」A先生。（勞福局社交網站）

「同事做到死好大衝擊」

今年1月22日，一名同為一戶一社工的社署男社工在探訪居民後，於街頭不適暈倒，送院搶救後不治；至2月2日，勞福局長孫玉菡及公務員事務局長楊何蓓茵對社工離世表示深切哀悼。

A先生說，這件事為他帶來很大衝擊，至今再提起仍然難過，「真係有同事做到死咗，你會反思自己在做什麼，反思自己在社署的工作，反思自己的健康、壓力。」

回顧這一年，A先生說希望一戶一社工過去的工作「真係有喺居民需要時有backup（支援）到」，也祝願居民覓得長遠穩定居所後，生活有所改善。

勞工及福利局局長孫玉菡2026年2月3日出席公開活動時表示，證實於街上不適暈倒，送院不治的離世社工為協助宏福苑災民的「一戶一社工」。（資料圖片/夏家朗攝)

關注何時完結 以處理原有個案

勞福局局長孫玉菡今年2月曾稱，一戶一社工服務不設時限，但服務頻率或因應住戶情況自然調整。A先生則說，包括他在內，很多社署社工現時相當關注一戶一這項措施何時會完結，期望政府盡早公布安排，並建議如居民已無特別需要，應商討結束個案，仍有服務需要的話，則可轉介至居民新住處所在社區的服務機構跟進。

多一個個案唔係數字，係人嚟，係我哋角度，宏福苑「一戶一社工」個案要優先，點都影響其他工作，放低才可以有空間處理好原先個案。 宏福苑「一戶一社工」A先生（化名）

宏福苑居民歐太感謝社工陪伴及支援。（夏家朗攝）

居民感謝社工陪伴及支援

關於一戶一的工作，在火災中失去雙親的居民蘇先生說，跟進其家庭的社工雖忙，但過去一年總會抽時間提供不同協助，感謝他們的陪伴及支援。

另一位居民歐太則提到，現時暫住的過渡性房屋，最初是「清水樓」，所有佈置、家具、電器，不少是經社工幫忙申請，她說看著居所每日有些不同，很希望年幼兒子從中感受到生活沒有走下坡。

社署回覆未正面回應一戶一措施何時完結、以至後續安排，只是說明白前線同事的工作量及壓力，會繼續留意前線工作情況，適時檢視及改善安排。（資料圖片）

社署：明白工作量及壓力 適時檢視

《香港01》就A先生提及的情況及關注向社署作查詢，署方回覆並未正面回應一戶一措施何時完結、以至後續安排，只是說明白前線同事的工作量及壓力，一直全力支援提供一戶一社工服務的前線同事，包括各級主管不時關心、安排社工與其他公務員組成團隊、加強舉辦促進部門員工精神健康的活動等，會繼續留意前線工作情況，適時檢視及改善安排。

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