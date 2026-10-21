飛行服務隊空勤主任涉露體案　官對證人口供存疑　裁罪名不成立

飛行服務隊空勤主任涉兩度於沙田露下體，被控兩項在公眾地方的猥褻行為。男子否認控罪，案件（STCC 1483/2026）今（21日）在沙田裁判法院裁決。



暫委裁判官常子謙認為涉案疑犯的行為非常可疑，然而，首名事主對被告當時是否有拉下褲子及露下體的觀察存疑；而次名事主對疑犯身份的辨認亦欠穩妥，不能排除誤認身份的情況，裁定被告罪名不成立，被告家屬聞判落淚。



被告吳百恒（39歲，空勤主任），被控2項在公眾地方的猥褻行為罪，指他於2025年11月2日及2026年1月16日，分別於港鐵火炭站大堂近C出口及沙田好運中心桂林閣外，無合法權限或辯解下，於公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻地暴露其陽具。

被告吳百恒被捕時稱無做過，今被裁定罪名不成立。（陳曉欣攝)

辯方質疑事主Y認錯人

案中兩名女事主X及Y，分別在不同日子的清晨或凌晨，於沙田區不同地點，遇上一名男子向她們露出猥瑣笑容，並掀起上衣露出下體。兩女均稱嚇至大叫跑走，但有回頭拍攝。其中沙田站的女事主Y，在警方的列隊認人中曾認出被告，惟辯方質疑Y認錯人。

官認為證供有欠穩當的地方

裁判官今在裁決時稱，被告是火炭站事件中的疑犯，其行為非常可疑，事主X對於被告是否有拉下褲子，及其陽具有否勃起的觀察存疑，法庭因而未能肯定被告有露出陽具。至於沙田事件的事主Y，對疑犯身份的證供亦存有不穩當的地方，不能排除有誤認身份的情況，故裁定被告兩罪均不成立。