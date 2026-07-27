飛行服務隊成員涉露械　警指疑犯曾乘被告登記的車　被告表證成立

飛行服務隊空勤主任涉兩度於沙田露械，被控兩項在公眾地方的猥褻行為，案件（STCC 1483/2026）今（27日）續審。調查警員稱，他們在翻查閉路電視時，發現有一白色車曾在案發現場附近出沒，之後有一名男子下車，並「尾隨」女事主，他在Y面前扯高上衣，並露出上胸，而該白色車事後證實由被告登記。



辯方力陳，其中1名女事主認不出疑犯，要求毋須答辯，惟裁判官裁定兩罪表證成立，被告選擇不作供及不傳召證人，案件明日結案陳詞。



被告吳百恒（39歲，空勤主任），被控於2025年11月2日及2026年1月16日，分別於港鐵火炭站大堂近C出口及沙田好運中心桂林閣外，無合法權限或辯解下，於公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻地暴露其陽具。

被告吳百恒被捕時稱無做過，他在審訊上爭議事主Y認錯人。（陳曉欣攝)

警員稱有提事主疑犯未必在列

沙田區刑事總督察盧永健供稱，兩次列隊認人手續都是由他安排。他稱當日有向事主X表示，有9人包括「戲子」及疑犯，又4度提及疑犯不一定在場。此外盧確認他也有向事主Y說過：「涉案人未必一定喺度。」

未必會要求戲子打扮成當日疑犯模樣

盧稱，因為戲子的髮色不一，所以當日的戲子都被安排噴黑了頭髮。他不知道Y有否與警方討論過嫌疑人的髮色。辯方問，如果疑犯為金髮，會否叫戲子戴上浴帽遮蓋髮色，盧指認人程序未必須要戲子打扮成當日犯案者的模樣。

CCTV見有男子從白色車下車後尾隨Y

警員葉定國（音譯）稱，他負責翻查案發日的閉路電視片段，並見一輛白色7人車，在1月16日凌晨，曾停泊在沙田娛樂城，車上男子接着下車走，並走向好運中心，之後尾隨事主Y。葉指該男子在竹林閣外扯高上衣，並露出上胸，其後男子超越Y並轉右，Y繼續前行也轉右，兩人進入鏡頭盲點。約10秒後，男子折返跑離現場。

該白色車為被告登記

調查顯示，該車輛在被告名下登記。辯方質疑，閉路電視片段拍攝不到司機的性別、身高和外貌，亦不知道車上有無乘客。葉同意。

被告警誡下稱無做過

另一警員招國浩（音譯）指，被告在警誡下稱：「我冇做過，冇嘢講。」招又同意，他在被告寓所檢取了一件綠色短袖衫和兩雙波鞋，惟他不知道有無其他人穿過該衣服。

辯方申請表證不成立被拒

控方完成案情後，辯方就涉及X的控罪作中段陳詞，力陳X未能在認人手續中認出疑犯，故排除了被告是犯案人的可能性，望法庭裁定被告就該罪毋須答辯。暫委裁判官常子謙裁定兩罪表證成立，辯方指被告不會作供，亦無辯方證人，案件押後至明日作結案陳詞。