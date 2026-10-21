M+博物館五周年｜11.8指定展覽免費開放　一文看清慶祝活動及優惠

M+博物館今年11月踏入5周年，西九文化區今日（21日）公布，將於11月1日至8日期間舉辦一系列表演、電影放映及創意活動，包括「M+修復電影節」、卡特烏拉回收管弦樂團來港首演等，另外在11月8日上午10時至晚上8時期間，市民及旅客可免費參觀指定展覽，惟不適用於特別展覽。一文看清M+博物館五周年活動及優惠。



M+博物館今年11月踏入5周年。（西九文化區圖片）

▼M+博物館五周年活動一覽▼



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「M+修復電影節」揭開M+博物館五周年序幕

西九文化區公布，M+博物館五周年慶祝活動將於11月1日至8日舉行，活動首日以第一屆「M+修復電影節」揭開序幕，首次匯聚共9部香港電影新浪潮經典修復作品，電影放映、導演座談及工作坊將於11月至12月期間的指定周末舉行，讓觀眾重溫香港電影發展史具代表性的重要時期。

其後11月6日M+博物館將舉行「公眾對談︰2026 Culture for the Planet峰會」，探討藝術及文化機構如何透過具體實踐推進可持續發展。

▼M+博物館「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」展覽▼



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11.6晚上卡特烏拉回收管弦樂團來港首演 11.8免費開放指定展覽

M+博物館11月6日晚上舉行「M+夜不同︰五周年派對」，屆時化為藝術、音樂與社交互動交織的共享空間，並邀請本地樂隊RubberBand現場表演，而卡特烏拉回收管弦樂團來港首演，該樂團演奏所用的樂器，由堆填區回收的廢棄物製作而成，部份樂器是現時展覽「造物記」中展出的藏品。

M+博物館在周末（11月7日至8日）將舉辦特別導賞、焦點短講、創意工作坊「針孔影院」及「製作你的回收樂器」、「親子隨玩現場：像素怪獸」及放映節目等多元活動。

此外，觀眾在11月8日上午10時至晚上8時，可免費參觀指定展覽，只不適用於特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」及「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」。

M+董事局主席龐建貽表示，M+博物館5年來錄得超過1,250萬人次到訪。（資料圖片／方承恩攝）

M+董事局主席龐建貽︰5年來錄得超過1250萬人次到訪

西九文化區又指，由今年11月1日至30日期間，凡於11月生日的訪客，憑即日有效付費入場門票及出生日期證明，可在M+博物館換領掛飾盲盒乙個。 由即日起至今年11月30日使用優惠碼「BDAY13M2026」購買會籍、續會或禮贈M+會籍，即可額外獲贈一個月會籍，並可在今年11月1日至30日期間，換領會員專屬限定版M+大樓微縮模型乙個。

M+董事局主席龐建貽表示，M+博物館在5年前懷着宏大的願景開幕，希望打造一所立足香港、放眼世界的博物館，如今錄得超過1,250萬人次到訪，足見這個願景如何引起公眾共鳴。