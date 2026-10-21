直資擴容｜教局：本學年14間直資校取錄海外生　共170人按年增13%

去年《施政報告》提出試點計劃，容許直資學校申請增加班數或學位，以擴大取錄持學生簽證的非本地學生，教育局副秘書長李碧茜今（21日）在局方網上專欄「局中人語」撰文指，試點計劃推出後社會反應正面，直資學校表現積極，目前已有逾半直資學校，即共48所獲批參與計劃，本學年有14間學校取錄海外生，合共170人，較去年上升13%。



2025年《施政報告》提出試點計劃，容許直資學校申請增加班數或學位，以擴大取錄持學生簽證的非本地學生。圖為直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學舉行小一入學簡介會。（資料圖片/黃浩謙攝）

14間學校取錄海外生

李碧茜表示，除7所直資學校連續兩年取錄非本地生外，今學年額外增加了7所直資學校取錄海外學生，這不但促進國際教育樞紐建設，更有助來自不同文化背景的學生交流共學，彼此分享各自的文化和傳統，拓寬國際視野。

教育局副秘書長李碧茜。（資料圖片/廖雁雄攝）

非本地生來自韓國、歐美等地 學校將提供多方面支援

她續指，今學年持學生簽證來港的非本地學生來自多個國家，包括泰國、韓國、新加坡，以及歐美等國家，背景和文化多元。為協助他們盡快融入香港的文化和校園生活，直資學校提供多方面支援，例如因應海外學生的需要，安排朋輩支援、關顧及適應課程，讓他們在學業、生活和身心適應等方面獲得照顧。

她又提到，局方會從多方面推進「直資擴容」。其中，住宿設施屬海外學生來港就學的重要考慮因素之一，教育局會積極協助直資議會制定《學生住宿設施營運實務守則》（《實務守則》），訂立住宿設施、衞生、安全、舍監安排等方面的標準。教育局也會協助直資議會設立「學生住宿設施委員會」，以審視營辦商有否執行《實務守則》的內容，保障學生福址。

「直資擴容」於2025年《施政報告》中提出，計劃容許合資格的直資中小學上調班級數目或每班人數上限，在不影響本地學生學位的前提下，以全額自資模式取錄更多持學生簽證的非本地學生，推動香港成為國際教育樞紐。直資學校議會副主席陳狄安早前指，自今年3月底展開海外宣傳至今，累計收到最少逾350份非本地生入讀申請，最終有約90名學生透過學生簽證順利來港入讀。