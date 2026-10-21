直資擴容｜教局：本學年14間直資校取錄海外生 共170人按年增13%
撰文：董素琛
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去年《施政報告》提出試點計劃，容許直資學校申請增加班數或學位，以擴大取錄持學生簽證的非本地學生，教育局副秘書長李碧茜今（21日）在局方網上專欄「局中人語」撰文指，試點計劃推出後社會反應正面，直資學校表現積極，目前已有逾半直資學校，即共48所獲批參與計劃，本學年有14間學校取錄海外生，合共170人，較去年上升13%。
14間學校取錄海外生
李碧茜表示，除7所直資學校連續兩年取錄非本地生外，今學年額外增加了7所直資學校取錄海外學生，這不但促進國際教育樞紐建設，更有助來自不同文化背景的學生交流共學，彼此分享各自的文化和傳統，拓寬國際視野。
非本地生來自韓國、歐美等地 學校將提供多方面支援
她續指，今學年持學生簽證來港的非本地學生來自多個國家，包括泰國、韓國、新加坡，以及歐美等國家，背景和文化多元。為協助他們盡快融入香港的文化和校園生活，直資學校提供多方面支援，例如因應海外學生的需要，安排朋輩支援、關顧及適應課程，讓他們在學業、生活和身心適應等方面獲得照顧。
她又提到，局方會從多方面推進「直資擴容」。其中，住宿設施屬海外學生來港就學的重要考慮因素之一，教育局會積極協助直資議會制定《學生住宿設施營運實務守則》（《實務守則》），訂立住宿設施、衞生、安全、舍監安排等方面的標準。教育局也會協助直資議會設立「學生住宿設施委員會」，以審視營辦商有否執行《實務守則》的內容，保障學生福址。
「直資擴容」於2025年《施政報告》中提出，計劃容許合資格的直資中小學上調班級數目或每班人數上限，在不影響本地學生學位的前提下，以全額自資模式取錄更多持學生簽證的非本地學生，推動香港成為國際教育樞紐。直資學校議會副主席陳狄安早前指，自今年3月底展開海外宣傳至今，累計收到最少逾350份非本地生入讀申請，最終有約90名學生透過學生簽證順利來港入讀。