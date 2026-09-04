直資擴容｜陳狄安：逾350份申請90名學生來港　反映香港具吸引力

教育局本學年起推行「直資學校擴容計劃」，48間獲批的直資中小學可上調班級數目或每班人數，以取錄非本地學生。直資學校議會副主席陳狄安今日（4日）接受電台訪問時透露，自今年3月底展開海外宣傳至今，累計收到最少逾350份非本地生入讀申請，最終有約90名學生透過學生簽證順利來港入讀。他形容數字令人滿意，反映香港教育對外具一定吸引力。



直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學。（資料圖片／黃浩謙攝）

僅約兩成半申請人來港 料學制未符預期、語言能力問錯

本學年起獲准實施「直資擴容計劃」的學校共有38間中學及10間小學，陳狄安在港台節目《千禧年代》指，學界自今年3月底正式向海外展開宣傳推廣，至9月開學時，初步最少接獲超過350份申請，其中約90多名學生已成功透過學生簽證入讀本港直資學校。

被問及申請與實際入讀人數存在差距的原因，陳狄安解釋指，部份申請者在了解本港教育環境後，發現學制或報讀年級未必符合預期，亦有學生語言能力或學術水平未能完全匹配，因而選擇延後安排或再作考慮。此外，部分海外家長最初對本港教育體制認識不足，經溝通後才發現入學時間不合適。

稱學生來源多元 涵加拿大、瑞典、印度

陳狄安續說，申請入讀直資學校的非本地學生背景非常多元化，來源地涵蓋加拿大、瑞典、印度、新加坡、南韓、泰國及委內瑞拉等，亦有來自倫敦、愛丁堡等歐洲城市的學生。

直資學校議會主席陳狄安。（資料圖片／夏家朗攝）

他又表示，本港中小學能吸引海外生，核心理由在於香港作為全球最安全城市之一，治安水平首屈一指。同時，相比歐美等傳統熱門留學國家昂貴的學費與生活費，來港升學性價比極高，且地理位置鄰近東南亞，方便家長探訪。

此外，本港直資學校除提供香港中學文憑考試DSE外，亦普遍開辦IB DP及A-Level等國際認受性高的課程，便利日後銜接全球頂尖大學。加上若中學階段起在港就讀，連同大學時期住滿七年即可申請成為香港永久性居民，對海外家庭極具吸引力。

部份學校申請改建或加宿位

至於住宿問題，陳狄安表示，現時獲准設有寄宿設施的8間直資中學及1間直資小學，合共提供約1,700個宿位，現階段足以應付需求。不過，他認為隨着計劃持續推行，預計未來來港學生人數增加，宿位供應將日趨緊張。他亦透露目前已有部份學校正積極向政府申請，計劃在校內加建或改建宿舍。

他提到，現時部份非本地生在港有親友照顧，會選擇寄宿於親友家中；亦有部份學生需入住校外宿舍。為確保校外住宿質素及學生安全，校方代表會與家長一同前往視察宿舍環境，保持密切溝通與監管，協助學生盡快的適應香港的生活與學習環境。