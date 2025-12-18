直資擴容｜王錦輝中小學擬申請招收非本地生　研校內擴建學生宿舍

教育局早前宣布「直資擴容」計劃，容許直資學校於26/27學年起增加班數或學位，專門取錄持學生簽證的非本地學生。浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳表示，該校中學部及小學部「基本上會申請」取錄非本地生，學校正審慎推動有關部署，並與校內教師團隊商討執行細節，預計非本地生每年學費約12萬至13萬港元，初期會小規模推行。



由於非本地生來港升學時涉及適應和日常生活等問題，校方目前傾向取錄高小和中學生。陳偉佳總校長同時指出，取錄非本地生最大的挑戰是要解決學生住宿問題，學校正研究校舍的土地用途是否容許建學生宿舍，又指即使許可，亦須先處理財政、實際運作等問題，校方相信，在計劃實行初期，非本地生仍需由在港監護人負責照顧。



浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳（左二）表示，學校中學部和小學部均有意向教育局申請取錄非本地生，正研究各項細節，包括校內擴建學生宿舍的可行性。（蕭輝浩攝）

根據教育局「直資擴容」計劃，直資小學每班上限由33人增至37人、中學每班上限由41人增至45人。同時容許參加計劃的學校增加報讀IB、IGCSE、IAL等非本地課程的學生比例上限增至49％；亦可將10%學費收入轉移至學校儲備，以作為工程建設、提升設施等用途。

王錦輝中小學中一招收40校外新生 逾2000人報名15%來自外地

浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳表示，學校於26/27學年提供40個中一學額，共接獲逾2,000人申請，較去年增加50%，當中約有15%申請人正在外地就讀，除內地北京、上海、廣州等地外，亦有不少申請人來自英、美、日本以至杜拜，學校會了解申請人的背景，包括是否香港居民，而學校多年來亦曾取錄過兩名非本地生入學。

學費方面，現時本地學生每年學費本地課程4.48萬港元、IAL國際課程5.03萬元。陳偉佳總校長表示，非本地生不受政府資助，預計每年學費將達12萬至13萬元，相信若直資學校提供IB課程因成本較高，學費亦會相應調升。

有意申請取錄高小和中學非本地生 初期小規模推行

不過陳偉佳總校長強調，學校會有計劃地去做，先試行小規模取錄非本地生，然後調整再逐步增加收生，認為不能一步到位。他舉例，計劃容許學校非本地課程上限增至49%，學校仍需考慮教師人手、是否有學生報讀等細節，現時正進行校內討論。

浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳（左四）表示，學校中學部和小學部均有意向教育局申請取錄非本地生，正研究各項細節，包括校內擴建學生宿舍的可行性。圖為陳偉佳與學校管理層。（蕭輝浩攝）

檢視校舍土地用途 研究校內擴建學生宿舍可行性

非本地生來港升學，另一關鍵在於要解決學生住宿的問題。陳偉佳總校長稱，現時正研究學校地契是否容許擴建學生宿舍，即使容許也需先解決財政問題、宿位數量等，而且興建工程需時，短期內難以解決問題。長遠而言，計劃下宿舍需有一半宿位預留給本地生，亦未必能容納所有非本地生。

他又稱，本港未能如美國、加拿大般設有寄宿制度，至於由各直資學校建聯合宿舍，亦會因文化管理差異難以落實，相信短期內較可行的是非本地生在港需有親友作為監護人，以照顧學生日常起居生活。

20周年校慶推多項活動 新增AI實驗室、劍擊館、室內泳池

另外，王錦輝中小學於本學年迎來20周年校慶，學校將舉辦音樂劇、人工智能教學研討會等，並增設多項新設施，包括人工智能實驗室、劍擊館以及室內游泳池。人工智能實驗室助學生利用AI將構思轉化成原型，打破過往編程的技術限制，亦會教學生AI素養。至於劍擊館和室內游泳池均符合國際比賽標準，供學生作日常練習和學習。

浸會大學附屬學校王錦輝中小學25/26學年增設多項新設施，包括阿里雲人工智能實驗室。（蕭輝浩攝）

浸會大學附屬學校王錦輝中小學25/26學年增設多項新設施，包括室內游泳池，25米長的泳池設有4條賽道。（蕭輝浩攝）