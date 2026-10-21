天星小輪加價｜明年1.25起獲准加$0.6至$1.8　稱面臨沉重財務壓力

行政長官會同行政會議10月13日批准天星小輪提高旗下「中環－尖沙咀」和「灣仔－尖沙咀」兩條專營渡輪航線的票價。新票價於2027年1月25日開始生效。



收費調整後，該兩條渡輪航線的票價加幅為平日每程0.6元至1.0元，以及周末每程1.0元至1.8元。成人票價上限定為平日6.0元及周末8.3元，而月票票價則會維持在190元。政府指，平日的加幅較周末的加幅略低及月票票價會維持不𠮓，以減輕對常客的票價負擔的影響。



政府發言人解釋，由於乘客量增長緩慢及壓縮成本的空間有限，加上各項營運成本及債務帶來的利息開支持續上升，未來數年將繼續面臨沉重財務壓力，預計自今年起將再次錄得虧損，因此天星小輪實有需要調整收費。



政府：有理據支持票價調整 惟加幅應予調低

天星小輪早前申請加價，要求提高兩條專營渡輪航線每程票價0.8元至2.0元。政府綜合審視所有相關因素，包括天星小輪的財政狀況、營運成本、收入和回報預測變動、過往的渡輪服務表現、公眾對擬議票價的接受程度，以及天星小輪採取的開源節流措施，認為有理據支持其票價調整，但加價幅度應予調低，以照顧乘客需要。加價後，天星小輪仍是收費最相宜的過海公共交通工具，票價較港鐵或專營巴士低約三至五成。

料今年起再錄虧損 「未來數年將繼續面臨沉重財務壓力」

政府發言人表示，受2019冠狀病毒病疫情等因素影響，天星小輪在2018年至2023年6年間錄得累計超過一億元的嚴重虧損，須依賴債務融資營運其專營服務。

天星小輪於2024年及2025年錄得微利，但由於乘客量增長緩慢及壓縮成本的空間有限，加上各項營運成本及債務帶來的利息開支持續上升，未來數年將繼續面臨沉重財務壓力，預計自今年起將再次錄得虧損，故此天星小輪實有需要調整收費。

中環天星碼頭。（資料圖片／夏家朗攝）

發言人表示，天星小輪的服務表現普遍令人滿意，天星小輪亦透過引進電子支付工具等途徑積極提升整體乘客體驗。政府會繼續鼓勵天星小輪透過多管齊下的方式，從票價水平、非票務收入，以及政府的支援等方面，改善其長遠的財務可行性，以繼續為市民和旅客提供優質的服務，亦為香港保留這個滿載回憶的歷史標記。

天星小輪可收取的最高船費載於《渡輪服務（天星小輪有限公司）（船費釐定）令》。修訂會在本年10月28日提交立法會省覽，以進行先訂立後審議的程序。政府曾就加價申請諮詢立法會交通事務委員會。