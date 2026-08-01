CHIIKAWA 天星小輪｜小八兔兔等陪遊維港　有粉絲嫌打卡位不夠多

【CHIIKAWA／CHIIKAWA特展／迴旋木馬／旋轉木馬/天星小輪】繼「CHIIKAWA ARTIVERSE」（吉伊卡哇︰藝術宇宙）特展開幕，為配合這部人氣動漫作品的首部電影《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》即將上映，CHIIKAWA首度聯乘天星小輪亦已啟航，在維港兩岸天星碼頭接載粉絲，船上有人氣角色公仔供打卡。有專程搭船打卡的粉絲表示有驚喜，但認為主題裝飾略嫌不夠多。



粉絲鄭小姐表示，排隊乘搭CHIIKAWA特別版天星小輪的時間不算長，很快便能上船，因此覺得自己相當幸運。（王海圖攝）

粉絲鄭小姐表示約在四、五年前，一直有留意CHIIKAWA 動畫，在代購熱潮興起前，就已開始迷上CHIIKAWA ，家中收藏逾百隻掛件公仔。（王海圖攝）

為配合CHIIKAWA首部電影《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》即將上映，首度與天星小輪聯乘，在7月28日至9月27日期間，有特別版CHIIKAWA天星小輪，於維港兩岸天星碼頭接載粉絲，往來中環至尖沙咀，船上有人氣角色公仔供打卡，電影公司亦推出《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》天星小輪限定前賣券套裝，包括天星小輪限定電影前賣券 、天星小輪限定成人單程船票及限定磁貼，供粉絲購買收藏。

今日下午時份，尖沙咀天星碼頭有不少乘天星小輪遊維港的內地團人潮，但也有部份專程來打卡的CHIIKAWA粉絲。其中粉絲鄭小姐早年已留意CHIIKAWA 動畫，並在代購熱潮興起前，就迷上CHIIKAWA ，至今已有四至五年，家中收藏逾百隻掛件公仔。她說CHIIKAWA 的生活故事非常治癒：「因為平時返工好辛苦呢，就睇佢哋（辛苦），好似返工嘅縮影。」

鄭小姐是一位CHIIKAWA粉絲，她表示自己大約在四五年前，一直有留意CHIIKAWA 動畫，在代購熱潮興起前，就已開始迷上CHIIKAWA ，至今已有四至五年，家中收藏逾百隻掛件公仔。（王海圖攝）

鄭小姐說，今天排隊搭乘CHIIKAWA特別版天星小輪的時間不算長，很快便能上船，因此覺得相當幸運。雖然下雨影響了部份「打卡」體驗，但航程因天氣而意外延長，反而讓她覺得開心，對這次聯乘活動評價正面。

「因為本身喺尖沙咀，上年嗰度（展覽）我都有去過，今年嗰個木馬我仲未買到，不過我噚日睇好似個木馬，唔可以轉嘛，咁就有啲可惜囉。但都成日搞好多活動咩，麥當勞、港鐵站咁樣嘅。我覺得個船飛都幾好喎，都諗住買一套收藏。」

主辦方宣布，旋轉木馬運轉時出現異常雜聲要作修繕，決定在展期內停用旋轉功能，改為靜態拍照區。（資料圖片／湯致遠攝）

不過，鄭小姐誤坐了天星小輪下層座位，因此看不到CHIIKAWA 主題船內裝飾，只好再多搭一次由中環回程尖沙咀。鄭小姐續說，未來若時間許可還會考慮再次搭乘。鄭小姐其後看到船上的人氣角色打卡位後，承認與本身期望有落差，略嫌公仔主題裝飾較少，不夠氣氛，故在船上打卡的粉絲也不多。

現場所見，最引人注目的是天星小輪船頂置有CHIIKAWA三大主要角色的巨型公仔裝飾，而船上座位置有兩三個角色公仔裝飾，供粉絲打卡，還有船艙天花板貼有多張CHIIKAWA角色的宣傳圖樣卡。

另一對姓文的「父女檔」粉絲，同樣由中環搭往尖沙咀。其中父親文先生表示，這幾天看到社交媒體宣傳，才知道CHIIKAWA 與天星小輪有聯乘活動，因女兒喜愛CHIIKAWA，尤其最喜歡角色「小八」，故專程帶她來乘搭體驗，文妹妹亦表示很開心、好興奮。文先生認為這次聯乘活動也是「好事嚟嘅，起碼都帶動到個經濟。」

文先生專程帶同女兒搭乘CHIIKAWA特別版天星小輪，兩父女都感到很開心。（王海圖攝）