流感｜12歲女童併發多重器官衰竭不治　今年第二宗兒童感染後死亡

本港出現今年第二宗兒童感染流感後死亡的個案。衞生署衞生防護中心今（21日）公布，一名有自身健康狀況的12歲女童，上周六（17日）起出現發燒、咳嗽及腹瀉徵狀，其後病情惡化，留醫兒童深切治療部，臨床診斷為甲型流感併發敗血性休克、血管內瀰漫性凝血和多重器官衰竭。病人延至昨日（20日）不治。



中心呼籲市民盡快接種季節性流感疫苗，特別是高風險群組，以保障自己和家人健康，並提醒市民亦應時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

中心指，個案涉及一名有自身健康狀況的12歲女童。她自上周六起出現發燒、咳嗽及腹瀉，繼而出現嘔吐，本周一晚上情況惡化，被帶到東區尤德夫人那打素醫院急症室求診，一度出現心臟驟停，經搶救後蘇醒，在該院的兒童深切治療部留醫。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發敗血性休克、血管內瀰漫性凝血和多重器官衰竭。病人延至昨日（20日）不治。

中心初步調查顯示，女童於潛伏期內沒有外遊，尚未接種2026/27年度季節性流感疫苗。她的其中一名家居接觸者近日曾出現輕微上呼吸道症狀，病況輕微，無需入院。中心會繼續調查個案。個案將轉交死因裁判官調查。

衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片/彭紹殷攝）

中心總監徐樂堅指，流感季節至今已持續近四個月，目前本地流感活躍程度仍維持在高水平。是次流感季節已錄得25宗兒童感染流感的嚴重個案，當中20宗已康復出院、一宗情況嚴重、兩宗情況危殆及兩宗死亡。

他又指，九月開學後已錄得近460宗在學校發生的流感樣疾病爆發的報告，共影響約2,800人，又預料流感的活躍程度在未來數周仍會在高水平波動。他呼籲市民不要輕視流感，採取適當的預防措施，包括盡快接種季節性流感疫苗，共同築起社區免疫屏障，減低重症和死亡的風險。