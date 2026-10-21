天星小輪加價｜ 陳恒鑌：加幅較高　倡研分段加價　減輕市民負擔

行政長官會同行政會議批准天星小輪提高旗下「中環－尖沙咀」和「灣仔－尖沙咀」兩條專營渡輪航線的票價，加幅為平日每程6毫至1元及周末每程1元至1.8元。新票價於2027年1月25日開始生效。



立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌表示，是次加幅較原先申請為低，而且月票並無加價，認為是回應了社會訴求。不過，他指是次票價加幅較高，建議研究分段加價。



平日每程加6毫至1元 月票票價維持不變

行政長官會同行政會議本月13日批准天星小輪提高旗下「中環－尖沙咀」和「灣仔－尖沙嘴」兩條專營渡輪航線的票價，加幅為平日每程6毫至1元及周末每程1元至1.8元，較天星小輪申請的加價幅度低；月票票價則維持在190元。

陳恒鑌。（林彥汛攝）

陳恒鑌：月票無加價回應了社會訴求

陳恒鑌表示，是次加幅較原先申請為低，而且月票並無加價，認為已減低對日常要乘搭小輪上班市民的影響，是回應了社會訴求。不過，他指是次票價加幅較高，期望小輪公司可以將今次加幅分階段實施，進一步降低市民的負擔。

陳恒鑌續指，油價及人手問題一直困擾天星小輪公司，又稱留意到疫情後天星小輪的客量無明顯增長，倡公司與其他旅遊點提供「聯票優惠」。同時，開拓非票務收入，例如擴展碼頭及上蓋的商店，以及推動更多商業業務等，以減少對票價收益的單一依賴。

莊豪鋒。（林彥汛攝）

莊豪鋒認同加幅：最重要是月票價格維持不變

實政圓桌議員莊豪鋒認同是次加幅，強調最重要是月票價格維持不變，成功保住忠實常客的錢包，在營運壓力與基層負擔之間找到平衡。他又同意假日的票價增幅高於平日票價，避免為日常上班的市民增加負擔，而是以旅遊觀光為主的假日單程票價增幅補貼。

他續指，乘搭天星小輪可吹海風，亦可欣賞維港景色，形容這樣的價格在全世界絕無僅有，相信旅客多給一兩元絕對不介意。