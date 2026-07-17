天星小輪申加價30％　議員促顧及基層市民承受能力

天星小輪申請加價，加幅達三成。立法會交通事務委員會會議今日（17日）討論相關事宜。有議員認為加價對基層市民構成負擔，認為月票加價30%不合理，也有議員認為加價應聚焦於以遊客為對象的「四日旅遊票」。



經今次調整後，天星小輪平日收費上層6.5元，下層5.2元，周末假日上層收費8.5元，下層7.3元，優惠票和長者票都有所調整。天星小輪有限公司總經理周潤宏表示，經調整後，天星小輪仍是過海最便宜的交通工具。他又指出會在尖沙咀往來灣仔航線推出寵物共乘服務，寵物通行證定價25元，相信能吸引更多遊客。

周潤宏表示在尖沙咀往來灣仔航線推出寵物共乘服務。（立法會直播）

議員憂對基層市民構成負擔

實政圓桌議員莊豪鋒提到要顧及基層市民的承受能力，他表示月票通常是基層市民上班用得最多的交通工具，增幅30%會對市民構成負擔，而實際上自2022年起，天星小輪三年的成本增幅只是15%，認為月票不應增至30%。鄉議局立法會議員劉業強表示理解加價，但坦言近年很多交通工具都申請加價，對市民出行有一定影響。

莊豪鋒認為要顧及基層市民的承受能力。（立法會直播）

劉業強認為對市民出行有一定影響。（立法會直播）

工程界立法會議員卜國明提到不少遊客都會乘坐天星小輪，所以他認為加幅應聚焦於遊客的「四日旅遊票」，他表示即使加價，遊客都會乘坐。

運輸及物流局局長葉海鷹回覆時表示會考慮不同因素時，並一併考慮意見。

卜國明認為加價可聚焦於遊客的「四日旅遊票」上。（立法會直播）

葉海鷹表示會考慮相關意見。（立法會直播）

議員支持擴展寵物共乘

航運交通界立法會議員林銘鋒支持用資源擴展寵物共乘，並對此表示如果效果好，會否有擴展至尖沙咀往來中環的可能性。周潤宏表示會在開放灣仔的寵物共乘服務後，留意有沒有空間。如果有空間，會再檢討。

林銘鋒支持用資源擴展寵物共乘服務。（立法會直播）

天星小輪對使用綠色燃料持開放態度

卜國明指出每次更換引擎，每次費用高達1000萬，但更換後都是用柴油，對環境沒有改善，葉海鷹對此表示計劃每年把一隻柴油船換成電船，並會視乎技術和科技發展，考慮會否用其他船隻。

林銘鋒亦提及使用綠色燃料，他提到除了即將推出的一艘電船外，會否有考慮其他綠色燃料的可能，周潤宏表示對此持開放態度，有可能會考慮。

商界（第三）功能界別立法會議員嚴剛則提到人力成本佔天星小輪60%，應該開源節流，自動化趨勢下，可考慮天星小輪自行駕駛的模式。但周潤宏坦言自動化空間有限，因為很多工作需要同事的技術和經驗，例如「繫纜」、「拋纜」等動作，需要人手的經驗。

嚴剛問及有沒有研究天星小輪自行駕駛的模式。（立法會直播）

葉海鷹表示會拓展碼頭可用作商業活動的空間

劉業強引用帳委會的報告，指出渡輪營運商承擔中環七號碼頭、灣仔和尖沙嘴渡輪碼頭的管理責任，而在2023至2025年間，3個碼頭合共50間店鋪中，有7間都是連續空置了超過90天。葉海鷹表示會積極配合營辦商，拓展碼頭可用作商業活動的空間。他又提出3個碼頭的出租率其實一直不錯，有90%至100%，而灣仔碼頭也即將會有更新工作，會引入新的店鋪。