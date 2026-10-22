衞生署2023年起就不良醫藥廣告發1600警告信　9封涉境外醫療服務

近年本港市面及網上出現不少由跨境醫療機構投放的宣傳廣告，但部分被指在服務效果與風險披露方面情況參差，令市民求診時可能面對消費或醫療權益等問題，甚至造成安全隱患。醫務衞生局局長盧寵茂周三（10月21日）書面回覆議員提問時表示，自2023年1月至2026年9月，衞生署曾向涉及境外醫療服務的廣告發出9封警告信。



醫務衞生局局長盧寵茂表示，衞生署自2023年起，曾向涉及境外醫療服務的廣告發出9封警告信。（資料圖片）

盧寵茂在書面回覆中強調，現時所有在本港發布的廣告，不論內容所涉及的醫療服務是在本地或境外提供，均須遵守《不良廣告（醫藥）條例》。衞生署一直積極審查在香港發布的醫藥相關廣告，包括推廣境外醫療服務的廣告。

在2023年1月至2026年9月間，衞生署合共審閱了超過15萬條在本港不同媒體（包括報紙、雜誌、宣傳單張、招牌、海報、電台、電視和互聯網）發布的廣告，並就涉嫌違反《不良廣告（醫藥）條例》（第231章）的廣告，發出超過1,600封警告信，當中有9封涉及推廣境外醫療服務的廣告。

2026年10月12日，醫務衞生局局長盧寵茂出席立法會福利事務委員會。（立法會直播）

在衞生署發出警告信後，相關廣告已全部被移除。如任何人在接獲警告信後仍不移除相關廣告內容，衞生署會按機制啟動起訴程序。

回覆指出，政府會不時檢視《不良廣告（醫藥）條例》的涵蓋範圍及執行情況，研究是否有需要進一步優化條文，以更有效規管醫藥廣告。衞生署亦已與內地相關部委建立聯絡及通報機制，就涉及跨境醫療宣傳的違規情況互通信息，並在有需要時作個案通報，以便兩地在各自的權限內依法跟進。