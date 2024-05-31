衞生署籲提防假冒該署提供免費醫保網上廣告　澄清全屬虛構已報警

社交平台上及網上出現載有衞生署標誌的虛假廣告，聲稱政府會為55歲以上人士提供免費醫療保險。衞生署今日（31日）作澄清，指從未發布或授權任何相關廣告，當中的內容全屬虛構，已就事件向警方舉報。



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衞生署呼籲市民提防社交平台上及網上載有衞生署標誌的虛假廣告。（資料圖片）

衞生署指，社交平台及網上出現載有衞生署標誌的虛假廣告，聲稱政府會為55歲以上人士提供免費醫療保險。署方澄清，從未發布或授權任何相關廣告，當中的內容全屬虛構。署方已就事件向警方舉報。

署方呼籲市民提防這些虛假廣告，如市民曾透過該廣告向任何可疑網站或來歷不明人士提供個人資料，應與警方聯絡。