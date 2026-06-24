宏福苑｜四川模擬測試　兩分鐘衝頂變火龍　非阻燃棚網多二次引燃

大埔宏福苑火災獨立委員會今（24日）舉行第五輪第三場聽證會，三位專家證人作供。政府跨部門調查專組早前在四川進行大型燃燒實驗，根據宏昌閣平面圖，建三層樓高模型。實驗結果顯示，起火初期較細，「好似睇唔到」，但不足兩分鐘，火勢已衝上頂，猶如變成一條火龍，熱錐測試熱釋放率達29兆瓦，亦產生相當多火舌，火勢太大，須當地消防員撲火。專組以電腦模擬宏福苑火災情況，熱釋放率高達700至800兆瓦。



負責於跨部門專組提供科學方面的實驗和分析，擔任獨立專家及撰寫報告的城大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑表示，非阻燃物料是其中一個因素令火勢急劇增加，令火勢去到一發不可收拾，又特別指出，非阻燃棚網出現較多「二次」引燃情況，如果用阻燃棚網和帆布可避免火勢發展。



大埔宏福苑去年發生五級火。（資料圖片/陳永武攝）

袁國傑指，團隊邀請四川輕化工大學消防安全學院院長林鵬及團隊，重組大型、光井位及附近單位火勢蔓延的情況進行實驗，根據宏昌閣平面圖，撘建三層高實體模型，模擬其凹槽或光井，及其周邊單位牆壁，並以實體尺寸模擬單位窗門，在實驗開始前擺放燃燒物。

政府委任消防工程專家、香港城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑（右二）

火勢兩分鐘內衝上頂 熱釋放率達29兆瓦

首次搭建四層層板，除了竹枝，亦有踢腳板、木板及棚網，模擬工作情況。在光井效應下，凹槽的燃點達2.5至3兆瓦，反映火警在凹槽的熱釋放率更高。袁國傑在聽證會上播放現場片段，可見約兩分鐘，火勢已衝上頂，有熱錐測試熱釋放率，最終有29兆瓦，形容「（火勢）非常大」。以電腦模擬宏福苑火災的情況，則高達700至800兆瓦。

袁國傑解釋，燃燒物於遇熱及氧氣時，會燃燒更快，並指由於物料包位凹槽，蔓延需要時間，「火初期好似睇唔到，但係一陣就會變成一條火龍，我哋現場都睇到一條火龍」。他又指：「3層樓嘅火係咁，31層樓嘅火嘅震撼性係幾大」。

模擬單位物件燒光、玻璃爆裂 需出動當地消防員救火

從實驗室片段所見，模擬單位內有火光，袁指是有玻璃爆裂所致，單位內的物件燒光。除了竹支，亦有相當多火舌。由於實驗是半密封場地，火舌不會飛到很遠，但宏福苑的情況卻不一樣。袁國傑指，由於火勢太大，最終要當地消防員協助撲火。

宏福苑火災後，燒剩的棚網清晰可見。（資料圖片/夏家朗攝）

同時點燃宏志閣及有證書的阻燃棚網 前者全燒光

專組亦有進行帆布實驗，測試阻燃帆布和非阻燃帆布，袁國傑指，非阻燃帆布引起更大火災蔓延風險，形容兩者表現很大分別。另外，專組的棚網實驗片段顯示，有證書的阻燃棚網及宏志閣地面檢取的棚網同時點着，反應完全不同，宏志棚網参與火勢，惟阻燃棚網燒到中段已熄滅。畫面可見，阻燃棚網的損毀程度只有約三分一。但是宏志閣的棚網，燒到最後是燒光。

專組另以宏志閣棚網及非阻燃帆布作全尺寸實驗，結果竹支倒塌，「所剩無幾，所有嘢燒曬」，與使用阻燃棚網和帆布結果相反。而非阻燃棚網出現較多二次引燃現象。

棚網及帆布如有阻燃性 可避免火勢發展

袁國傑指出，儘管火災發展是細火，但不同的燃燒物會令火勢有所不同，另外，有大量燃燒物及非阻燃物料，亦是兩因素令火急劇增強的原因，引致最終情況「一發不可收拾」，就如宏福苑的火龍。他指，棚網及帆布是重要因素令火勢蔓延風險，如果阻燃可避免火勢發展。