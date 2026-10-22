PHP安全漏洞｜PHP是什麼？方保僑籲即安裝修補　否則應將網站離線

全球網站廣泛使用的程式語言PHP（Hypertext Preprocessor）發現嚴重保安漏洞，多國政府、銀行及私人企業公司預防性緊急關閉網站，防範網絡攻擊。在香港，資訊科技商會榮譽會長方保僑提醒，有關漏洞可讓黑客在未經授權下掌控伺服器，網站管理員應立即盤點系統及安裝修補程式，若網站架構較為複雜，暫時無法在短時間內升級修正，最安全應對做法是果斷將網站暫時離線或切換至維護模式，待徹底解決安全漏洞後再重新開放。



資訊科技商會榮譽會長方保僑提醒，PHP安全漏洞可讓黑客在未經授權下掌控伺服器，網站管理員應立即盤點系統及安裝修補程式，無法短期內完成修復的網站應暫停開放。( 資料圖片）

PHP是什麼？

PHP（Hypertext Preprocessor）是一種廣泛應用於伺服器端的開源程式碼語言，若把網頁的HTML 與 CSS 比喻為網站的「外觀與骨架」，PHP 就是隱藏在幕後的「大腦與處理器」。

當用戶在瀏覽器點擊按鈕、填寫表單或登入帳號時，伺服器上的 PHP 就會負責處理數據、連接資料庫並即時產生相應的動態網頁內容。全球最普及的內容管理系統 WordPress以及各類電子商務與企業平台，皆深度依賴 PHP 的運作。

方保僑強調，網站管理員及企業資訊科技團隊的當務之急，是盡快完成系統盤點，並安裝官方最新發布的安全修補程式。他指，若網站架構複雜，無法在短時間內升級修正，應果斷暫時下線，或切換至維護模式，待徹底解決漏洞後再重新開放，不能抱僥倖心理，給黑客可乘之機。

2026年10月21日，德國柏林，區域網絡線插入電腦伺服器，網絡安全機構警告稱，在PHP準備關鍵修復程式期間，網站可能會下線。（Reuters）

截至香港時間10月21日深夜各地PHP應對：

英國（NCSC）

英國國家網路安全中心發布明確公告，呼籲所有使用 PHP 的機構立即採取行動。

- 影響範圍涵蓋 PHP 5 以後版本。

- 建議優先盤點所有對外 PHP 系統，更新至修補版本。

- 若暫時無法修補，可套用官方臨時緩解措施。

- 若連緩解都來不及，應考慮將系統下線*，直到完全修復為止。

- 修補後仍需持續監控是否有被入侵跡象。

歐盟（CERT-EU）

- 明確點出兩個 CVE，並指出 CVSS 9.2 意味著可能存在未認證遠端程式碼執行風險。

- 強烈建議立刻準備修補。

- 若無法立即修補，應考慮將對外應用從公網隔離*（或下線），直到修復完成。

荷蘭（NCSC 及政府機構）

採取「先下線再修補」的預防性做法。

- 眾議院（Tweede Kamer）網站、DigiD、MijnOverheid、荷蘭 NCSC 自身網站等多個政府與公共服務網站預防性下線。

- 荷蘭 NCSC 表示當時尚未觀察到主動利用，但強調「任何對外可及的 PHP 系統在修補前都應視為脆弱」。

- 修補釋出後，NCSC 呼籲機構「立即套用」。

日本（IPA）

日本資訊處理推進機構發布預警，要求機構盤點 PHP 使用情況（包括嵌入在軟體產品與網路設備中的 PHP），並準備快速套用修補。部分日本服務（如托育 App、網站建置工具等）預防性暫停服務。