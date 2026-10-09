美國查封7網域打擊中國黑客活動　外交部：中美共同關切網絡安全

美國司法部10月8日發布聲明，表示查封了7個用於協助中國黑客入侵美國等外國基礎設施系統的互聯網域名，是打擊中國永信至誠科技集團（Integrity Tech Group）黑客基礎設施的新舉措。



美國聯邦調查局（FBI）前局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）表示，永信至誠是綽號「亞麻颱風」（Flax Typhoon）的中國大型黑客組織幕後推手，為北京安全機構執行情報收集與偵察任務。

圖為中國永信至誠科技集團（Integrity Tech Group）宣傳示意圖。（永信至誠科技集團）

中國外交部發言人毛寧9日在例行記者會上回應，稱中方一貫堅決反對並依法打擊黑客活動，同時堅決反對出於政治目的散布虛假資訊、製造各種雜音。

毛寧指，維護網絡安全是中美的共同關切。中國敦促美國摒棄雙重標準和政治操弄，與中國通過平等對話協商共同應對網絡安全風險，構建和平穩定、相互尊重的中美網絡關係。