法國數百超市遭黑客入侵　雪櫃飆至50度　食物報銷兼釀火警｜有片

法國多個超市接連發生黑客入侵事件，雪櫃、冷凍櫃溫度一度被調高至攝氏50度，部分店鋪更因此發生火警。巴黎檢察官辦公室（Parquet de Paris）10月12日表示，攻擊影響全國多間大型食品零售商的聯網雪櫃，造成食物報廢及店鋪發生火警。



路透社報道，法國約有400多間超市的雪櫃被入侵，當中家樂福（Carrefour）約有80間、 Coopérative U 約100多間、Intermarché及旗下的Netto分店則有180間，預計所有食物及分店損失約數百萬歐元。

當地超市品牌Coopérative U行政總裁謝爾謝（Dominique Schelcher）於社交媒體上表示，集團旗下的超市遭到了「極其嚴重及史無前例」的網絡攻擊。

全國一共有約400間超市被黑客入侵，有超市貼出告示，提醒客人冷凍食品貨架區已被圍封。（Reuters）

Intermarché的零售集團Les Mousquetaires則指，旗下分店受到影響，雪櫃溫度被調高至攝氏50度，並表示為免出現食物衛生風險，集團已將所有受影響食物進行棄置。同時集團亦提及他們另外約100間分店被緊急斷網，以防止同樣的事情再次發生。

另一大型零售商家樂福表示，旗下約80間分店受到影響，而其餘絕大部分分店則未有受到影響。

法國總理勒科爾努（Sébastien Lecornu）表示，已指示法國國家資訊系統安全局（ANSSI）展開調查，而有親近勒科爾努的消息人士透露，ANSSI已發現由丹麥公司Danfoss提供的軟件存在漏洞，Danfoss表示，受影響的雪櫃為舊有型號，其安全軟件無法更新，而無法防範公司已識別出的安全風險，並於一份聲明中補充，會繼續幫助企業保持受支持系統的更新。

報道指，有消息人士表示法國正在與歐洲其他國家協調，因為其他國家也可能受到影響，當局正在評估其他法國公司是否面臨風險。網路威脅情報公司Sekoia Threat Detection and Research高級分析師Felix Aime指，西班牙、葡萄牙、波蘭、德國和比利時也受到影響。