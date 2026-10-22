恒大傳播學院新碩士課程申請超額24倍　2000人爭80位　內地生為主

恒生大學傳播學院今（22日）舉行傳媒午宴，學院院長曹虹表示，本學年收生數字理想，新增設以中文授課的娛樂媒體管理與傳播文學碩士課程，收到約2,000份報名申請，原訂招收40名學生，因應反應熱烈，多提供一倍學額，現已招收80名學生，以內地生為主。她解釋，國內有很多人從事有關行業的，例如直播帶貨、網絡自媒體等，他們均希望攻讀相關學位，增強競爭力。



圖為左起：恒大傳播學院副院長及教授（實務）趙應春、恒大傳播學院院長及教授曹虹。（董素琛攝）

恒大傳播學院本學年共招收450名學生，其中250名屬學士課程，約20%至30%是非本地生。恒大傳播學院院長及教授曹虹表示，三個學士課程的收生均「爆晒」，對數字感到驚訝，又指部份學生文憑試最佳5科成績達18分。

至於碩士學位課程，曹虹稱收生同樣爆滿，她特別提到新增設以中文授課的娛樂媒體管理與傳播文學碩士課程，有約2,000人爭80個學位，大部份的學生均來自內地，僅1至2位學生來自本港。她指，該學科評審時原只提供40個學位，惟報名人數過多，才決定多提供一倍學額至現時的80個位。她解釋，國內有很多從事有關行業的學員，例如直播帶貨、網絡自媒體等，均希望攻讀相關學位，增強競爭力。

近年媒體生態轉變，有意見指愈來愈少人投身記者行業，曹虹表示，學生畢業後的出路多元，部份人會進入各大媒體工作，亦留意到更多畢業生會選擇創業。近年政治氣氛轉變，被問及教學上會否趨向保守，傳播學院副院長及教授（實務）趙應春指，傳媒要求客觀、真確性等的教學原則無變，惟加強了國民身份認同的教育，亦會鼓勵學生多看國際新聞。

曹虹又提到學院積極轉型，商業傳播是學院的主軸，部份學生可透過修讀商學院課程以取得商學副修資格。另外，學院正式成立人工智能傳播中心，讓學生與業界有更多合作，亦可更靈活採購最新軟件，及接觸行業最新發展。