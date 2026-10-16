恒大研究指年青人鏡頭前演說具挑戰　85%人認眼神接觸成最大困難

恒生大學（恒大）英文系研究團隊發表最新研究，探討非母語使用者在數碼平台演說時面對的獨特挑戰。研究發現，現今年輕人雖然熟悉智能手機及影音平台操作，但要在鏡頭前進行具說服力的演說仍面對顯著挑戰，學生對自身表現的認知與實際存在落差，尤其在眼神接觸和肢體表達方面表現欠佳。



恒生大學研究發現，學生對自身表現的認知與實際存在落差，尤其在眼神接觸和肢體表達方面。（恒大提供）

恒大團隊研究揭示數碼演說能力落差

研究成果刊載於國際學術期刊《ReCALL》，團隊透過多元數據分析，剖析非母語使用者在數碼環境中的公開演說焦慮及非語言表達能力。結果顯示，學生在認知層面的焦慮最為明顯，在5分制中平均達3.54分；生理反應平均為3.35分；而與科技操作相關的焦慮則顯著較低，平均僅為2.02分。數據反映學生普遍對數碼設備操作感到自信，但未能直接轉化為鏡頭前的表達能力。

恒生大學（恒大）英文系研究團隊發表最新研究，探討非母語使用者在數碼平台演說時面對的獨特挑戰。（資料圖片）

眼神接觸與肢體表達成主要挑戰

在20名受訪學生中，分別有85%及75%認為眼神接觸和肢體表達是一大挑戰。研究亦發現，在各項表現指標中，眼神接觸得分最低，而姿勢及肢體表達亦有待改善。另一方面，大部分學生認為數碼演說較面對面演講承受的壓力低。在20名參與者中，18人表示較喜歡預先錄影，因為能夠事先練習、暫停及重新錄製，以及挑選最佳版本，較高的自主性和掌控感有助減輕演說壓力。

英文系助理教授黃澤萍表示，壓力較低並不代表數碼演說不存在焦慮，認知及生理因素才是引發演說焦慮的主要來源。即使鏡頭取代了現場觀眾，演說者仍可能感受到被觀看和評價的壓力，擔心觀眾如何看待自己的語言能力、口音、自信心或專業能力。此外，反覆觀看錄影片段也可能使演說者過分聚焦自己認為的不足，從而引發肌肉緊崩、呼吸加快等生理反應。

恒生大學（恒大）英文系研究團隊發表最新研究，探討非母語使用者在數碼平台演說時面對的獨特挑戰。（資料圖片）

建議將視線投向螢幕周邊改善表達

黃澤萍指出，數碼演說是一項獨特且可以透過教學培養的溝通技能。她建議教師應為學生提供更多機會，在鏡頭前練習眼神接觸及肢體表達，而非單純將面對面演說的要求直接套用到數碼環境。學生可將視線自然投向螢幕或鏡頭周邊位置，並調整鏡頭角度以涵蓋頭部及上半身，清晰呈現肢體動作。短片錄製本身亦可作為有效的學習工具，讓學生透過「錄製、檢視、改進」逐步提升技巧。

研究進一步指出，對非母語使用者而言，單靠語言能力已不足以應付全球化數碼溝通的需要，成功的溝通還有賴清晰的語言表達、對受眾的觀察力、非語言表達能力、跨文化敏感度及基本科技應用能力。黃澤萍補充，追求的目標是使訊息清晰易懂、提升可信度，以及與受眾建立聯繫，而非純粹模仿母語者的溝通形式。