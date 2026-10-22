恒大推國際博士教育樞紐指數　香港獲評為攻讀博士首選目的地

恒生大學宣布推出「恒生大學國際博士教育樞紐指數（香港區）」，每年進行研究調查，了解國際博士人才對留學香港的看法，以及影響他們在港升學、工作及定居的因素。項目獲特區政府公共政策研究資助計劃資助，期望為博士教育及人才發展的討論提供實證。



首期調查於2026年8至9月期間進行，共收到約300份回應，受訪者來自18個國家或地區，包括有意攻讀博士學位的人士、在讀博士生及近期博士畢業生。調查結果顯示，受訪者普遍認為香港是攻讀博士學位的首選目的地，在受評估的18個升學目的地中，受訪者對香港的平均就讀意願評分最高，滿分10分中獲8.09分，亦是唯一評分中位數達9分的地方，超過72%受訪者給予香港8至10分。



研究結果顯示，若各升學目的地希望留住具高水平專業技能的博士畢業生，提供具吸引力的職業發展途徑、研究機會及完善的生活支援環境十分重要。（恒大提供）

資助及安全為選擇升學地關鍵因素

受訪者認為獎學金及學費資助是影響升學目的地選擇的最重要因素，獲9.26分；其次是安全及政治穩定，獲8.82分；授課語言及學費負擔能力平均評分均為8.68分，就業前景則獲8.39分。同時，受訪者最關注畢業後的就業前景、經濟困難及住屋負擔能力。

研究結果顯示，若各升學目的地希望留住具高水平專業技能的博士畢業生，提供具吸引力的職業發展途徑、研究機會及完善的生活支援環境十分重要。（恒大提供）

此外，93.3%受訪者表示完成博士學位後有意留在求學所在地發展，包括接近四分之三表示非常願意或極為願意留下。調查指出，若各升學目的地希望留住博士畢業生，提供具吸引力的職業發展途徑、研究機會及完善的生活支援環境十分重要。

莫家豪：2026年結果設為基準指數100

校長兼項目首席研究員莫家豪表示，吸引博士人才只是整體人才發展策略的一環，要維持競爭力，除了獎學金及大學聲譽，還須提供有意義的職業機會、健全的科研生態系統、可負擔的生活成本，以及有利於長遠事業發展的支援環境，為國際人才提供家庭友善環境亦至關重要。

研究團隊成員左起為恒大跨學科學院高級研究助理 Ayomide Oluwaseyi Oladosu 博士、校長兼項目首席研究員莫家豪教授及跨學科學院講師柯果果博士。（恒大提供）

莫家豪指，團隊將把2026年的研究結果設定為基準指數100，未來調查將持續追蹤新趨勢，並為高等教育、人才吸引、科研發展等議題提供實證資料，分析結果將為香港公共政策制定提供參考，團隊亦計劃日後將指數擴展至中國內地及亞洲主要城市。