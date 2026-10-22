ESG及可持續發展論壇｜ESG公會鄭蕾籲中小企組團出海搶十五五機遇

《香港01》主辦的第四屆「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」今日（10月22日）舉行，論壇主題為「乘『十五五』東風 打造低碳經濟樞紐」。環境、社會及治理公會秘書長鄭蕾指，整個社會向可持續發展轉型，不能單靠一兩間企業，而是需要組團出海，公會已推出「大手牽小手」計劃，協助中小企業實踐ESG（環境、社會及管治）轉型，從而善用香港獨特的角色，把握「十五五」的機遇助內地綠色科技「出海」。



中文大學商學院商業可持續發展主任盧永鴻指出，ESG概念早於2005年由聯合國正式提出，隨着本港愈來愈多企業推行ESG，預言企業未來毋須專門設立可持續發展部門。他說︰「我敢講，10年之後基本上冇可持續發展策略呢樣嘢。」



《香港01》2026年10月22日舉辦第四屆「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」，主題為「乘『十五五』東風 打造低碳經濟樞紐」。（黃寶瑩攝）

《香港01》2026年10月22日舉辦第四屆「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」，論壇主持為香港生產力促進局綠色生活及創新部總經理蔡劍虹（左）；嘉賓講者為中文大學商學院商業可持續發展主任盧永鴻（中）、環境、社會及治理公會秘書長鄭蕾（右）。（梁鵬威攝）

ESG的發展可追溯至上世紀中期推行的企業社會責任

《香港01》第四屆「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」，主題為「乘『十五五』東風 打造低碳經濟樞紐」。中文大學商學院商業可持續發展主任盧永鴻在論壇中表示，ESG的發展可追溯至上世紀中期，當時外國已開始推行企業社會責任（CSR），惟企業自發的進度緩慢，聯合國隨後在2005年正式提出ESG概念，即改由投資界推動，透過資金鼓勵企業推行可持續發展。

《香港01》2026年10月22日舉辦第四屆「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」，中文大學商學院商業可持續發展主任盧永鴻表示，兩年前在中大開辦新課程「MSc in Sustainable Global Business (SGB) programme」（可持續環球商業理學），立即成為該校最受歡迎的課程之一。（梁鵬威攝）

中大商學院主任料ESG將日漸普及︰10年後基本上冇可持續發展策略

究竟推行ESG的企業有何得益？盧永鴻舉例指，對於地產商而言，綠色建築因較低的營運成本、更高的出租率，以及符合ESG趨勢，通常在市場上具備更高的資產估值與租金溢價；傳統企業方面，向銀行借貸被收取的利息，相比推行ESG的企業更高；至於上市公司方面，內地汽車製造商「吉利汽車」便是一個相關例子，自從研發電動車後，股價便不斷上升。

盧永鴻又指，兩年前在中大開辦新課程「MSc in Sustainable Global Business (SGB) programme」（可持續環球商業理學），立即成為該校最受歡迎的課程之一，相信隨着愈來愈多企業推行ESG，該理念已漸漸滲透至企業的內部，企業未來不需專門設立可持續發展部門。

我敢講，10年之後基本上冇可持續發展策略呢樣嘢，企業嘅策略就係可持續發展策略。 中文大學商學院商業可持續發展主任盧永鴻

《香港01》2026年10月22日舉辦第四屆「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」，環境、社會及治理公會秘書長鄭蕾表示，公會已推出「大手牽小手」計劃，旨在協助中小企業實踐綠色科技與ESG轉型。（梁鵬威攝）

環境社會及治理公會推「大手牽小手」計劃 助中小企ESG轉型

環境、社會及治理公會秘書長鄭蕾表示，整個社會向可持續發展轉型，不能單靠一兩間企業達成，需要「組團出海」，互相幫助，因此其公會已推出「大手牽小手」計劃，旨在協助中小企業實踐綠色科技與ESG轉型。

鄭蕾又回應論壇主題的「十五五東風」，強調綠色科技是國家的重中之重，甚至連大型基建亦與碳排放密切相關，例如在今年9月中通航的平陸運河，打破廣西壯族自治區無河出海的困局，從此當地每艘船毋須經其他省份出海，可節省560公里航程，碳排放隨之大幅減少。