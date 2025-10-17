ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮｜謝展寰︰積極應用AI推動綠色轉型

《香港01》今日（17日）舉行「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2025」，環境及生態局局長謝展寰透過視像致開幕辭時表示，種種極端天氣提醒大家應對氣候變化刻不容緩，必須共同推動低碳發展，而人工智能（AI）是推動綠色低碳轉型的重要動力，政府積極應用創新科技，投入資源和加速AI發展。



他相信香港憑藉尖端科研，穩健基建，多元的人才庫，以及「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，可為推動AI應用提供理想的平台，並輸出綠色科研成果，發展新質生產力，創造經濟與環境雙贏。



《香港01》10月17日舉辦「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2025」，匯聚一眾企業家及業界精英，共同探討ESG及SDG價值創造新趨勢及發展灣區綠色產業鏈。（廖雁雄攝）

隨著全球對可持續發展和環境保護的重視，企業在經營過程中如何實現環境、社會及公司治理（ESG）已成為一個重要課題。《香港01》今年續辦「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2025」，匯聚各界精英，共同探討ESG和可持續發展的未來，並嘉許積極推動ESG及可持續發的企業。

在今日的「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2025」，環境局局長謝展寰因在北京出席「一帶一路」綠色創新大會，未能親身出席活動，透過視像致開幕辭。到場出席的嘉賓包括《香港01》行政總裁蘇曉婷、香港生產力促進局首席創新總監都永海，大灣區碳中和協會創會會長胡伯杰、環境、社會及治理公會顧問胡達明等。

謝展寰局長在致辭表示，他感謝《香港01》每年舉辦盛會，匯聚各界精英，共同探討ESG及可持續發展的趨勢與實踐，並嘉許表現卓越的企業。

應對氣候變化刻不容緩 必須共同推動低碳發展

謝展寰指出，近年來氣候變化的衝擊日益加劇，極端天氣事件頻繁發生，8月初香港連續遭遇傾盆大雨，天文台在4日內發出3次黑色暴雨警告信號；其後9月超強颱風「樺加沙」吹襲香港，令天文台繼7月颱風「韋帕」襲港後，再次發出最高級別的10號颶風信號，其間本港多處受颶風影響，巨浪及風暴潮衝擊沿岸及低窪地區，種種極端天氣提醒大家應對氣候變化刻不容緩，必須共同推動低碳發展。

國家已訂「雙碳目標」：030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和

謝展寰強調，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，國家一直秉持人類命運共同體理念，以人民之心為心，以天下之利為利，積極應對氣候變化，國家已訂立了「雙碳目標」，力爭在2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。

本港人均碳排放僅為美國四分之一 2050年前實現碳中和

至於本港早在1997年開始，停止興建新的燃煤發電機組，逐步轉向天然氣發電和核電，並在2014年實現碳達峰，現在碳排放量已減少約四分之一，人均碳排放僅為美國的四分之一。政府為進一步加速減排進程，致力在2035年前，將碳排放量減半，並在2050年前實現碳中和。

人工智能為推動綠色低碳轉型的重要動力

謝展寰認為，人工智能（AI）是推動綠色低碳轉型的重要動力，有助優化能源的生產、分配及消耗，從而打造更具韌性與適應力的能源系統，因此政府積極應用創新科技，投入資源和加速AI發展，例如今年在建築機電界推出的人工智能工具「Engentica」，為建築機電界首個AI智能代理，重新定義智能基礎設施管理。該系統能通過實時天氣數據，優化和控制製冷機組，自動診斷故障及預測維護，從而提升基礎設施的運行效率和可靠度。

謝展寰又指，香港一間電力公司已引入先進的AI管理系統，整合並監測遍佈全港電力網絡約3,000個感測器及攝影機的實時數據，當偵測到潛在風險時，會立即向工程團隊發出警報，以作快速應對。他認為香港憑藉尖端科研，穩健基建，多元的人才庫，以及「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，可為推動AI應用提供理想的平台。

▼2024年9月27日 《香港01》ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2024▼



+ 6

香港可向一帶一路和東盟地區輸出綠色科研成果

謝展寰續指，香港可以發揮「引進來、走出去」的功能，成為各種綠色技術和產品的示範平台，協助本地環保減碳，也助力內地對外，尤其是一帶一路和東盟地區，輸出綠色科研成果，發展新質生產力，創造經濟與環境雙贏。

謝展寰很高興看到愈來愈多的企業，把握綠色轉型的機遇，將ESG融入其核心戰略，創造更多商機。他期待與台下企業在AI項目攜手合作，結合政府的專業技能與資源共同利用AI，推動綠色低碳發展，實現碳中和。「最後再次感謝《香港01》持續引領企業參與和推動ESG，讓香港走向綠色可持續發展。」