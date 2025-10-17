ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮｜生產力局︰AI助醫生提前預視疾病

《香港01》今日（17日）舉行「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2025」，論壇主題為「AI賦能ESG︰從數據到決策」。香港生產力促進局首席創新總監都永海以醫療行業為例，指出X光片等影像可作為數據給予AI學習，從而向醫生提供診斷建議，預視有可能的疾病，讓公眾也體驗到AI帶來的好處。



大灣區碳中和協會創會會長胡伯杰則指，AI可解決及統一語言問題，未來3個發展方向包括建設模型、分析及預知功能。環境、社會及治理公會董事胡達明認為，現階段AI仍然有點紙上談兵，期望「具身智能」未來能協助企業，例如取締高空或下水道的高危工作等。



《香港01》10月17日舉辦「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2025」，匯聚一眾企業家及業界精英，共同探討ESG及SDG價值創造新趨勢及發展灣區綠色產業鏈。（廖雁雄攝）

隨着全球對可持續發展和環境保護的重視，企業在經營過程中如何實現環境、社會及公司治理（ESG）已成為一個重要課題。《香港01》今年續辦「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2025」，匯聚各界精英，共同探討ESG和可持續發展的未來，並嘉許積極推動ESG及可持續發的企業。

香港生產力促進局︰採用AI助幫助政府管理資助計劃

今日論壇的主題為「AI賦能ESG︰從數據到決策」。香港生產力促進局首席創新總監都永海表示，非常歡迎及支持政府成立「AI效能提升小組」，而生產力促進局業務之一是幫助政府管理資助計劃，過往企業或認為提交資料的流程複雜，審批時間較長，因此現在已採用AI協助，通過海量數據庫提高審批文件的準確性，減少錯誤的發生。

香港生產力促進局首席創新總監都永海。（廖雁雄攝）

AI可向醫生提供診斷建議 預視有可能的疾病

都永海又指，生產力促進局已成立58年，近年通過AI提升不同行業，幫助他們減少廢物生產及提高產量，若以醫療行業為例，X光片等影像可作為數據給予AI學習，從而向醫生提供診斷建議，或預視有可能的疾病，協助醫生提前治療，讓公眾也體驗到AI帶來的好處。

大灣區碳中和協會創會會長胡伯杰。（廖雁雄攝）

大灣區碳中和協會︰AI可解決及統一語言問題

大灣區碳中和協會創會會長胡伯杰表示，實現碳中和需要集合政府、科技公司、院校及金融機構等一起推動。他認為AI的角色在於解決及統一語言問題，包括專有名詞等，估計未來AI共有3個發展方向，包括建設模型、分析及預知功能。

環境、社會及治理公會董事胡達明。（廖雁雄攝）

環境、社會及治理公會︰AI無執行力有點紙上談兵

環境、社會及治理公會董事胡達明表示，兩周前收到《香港01》的題目後，立即向AI查詢，最後數款AI得出的答案相近。他根據投資經驗指出，AI仍然有一點紙上談兵，只能提供建議或決策，不能擔任執行的角色，惟今日的經濟環境下，企業正欠缺能夠執行的人手。

冀「具身智能」未來協助企業 如取締高危工作

胡達明並提到「具身智能」，若人工智能擁有身體，可分析問題及協助執行，相信未來可幫助到企業決策及風險管理。若以工地為例，「具身智能」除了搜集數據外，更可擔任巡視的工作，檢查工友是否做好安全措施，以及安全通道有否受到阻塞等，甚至是協助完成高空或下水道等危險工作。