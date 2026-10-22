ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮｜謝展寰︰一五規劃創香港藍天碧海

《香港01》主辦的第四屆「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」今日（10月22日）舉行，環境及生態局局長謝展寰致開幕辭時表示，氣候變化已是全球共同面對的迫切挑戰，各行各業都需要面對日益嚴峻的氣候風險。

港府今年9月發布《第一個五年規劃》，謝展寰指，「一五規劃」為香港未來5年定下明確硬指標，包括目標在2030年將碳強度累計降低32.5%等，從而推動低碳綠色轉型、能源變革，以及打造香港成為一個藍天碧海的更宜居城市。



《香港01》2026年10月22日舉行第四屆「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」，環境及生態局局長謝展寰致開幕辭。（香港01相片）

在綠色經濟新時代，ESG（環境、社會及管治）不再是企業選修科，而是贏得市場信任與推動長遠發展的核心指標。《香港01》今日舉辦第四屆「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」，首度攜手香港中文大學商學院「商業可持續發展中心（CBS）」成為今年的官方評級夥伴，表揚在灣區綠色產業鏈及價值創造上表現傑出的企業。

謝展寰︰一五規劃為本港環境表現定下明確硬指標

環境及生態局局長謝展寰致開幕辭時表示，適逢國家「十五五」規劃開局之年，今年ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮以「乘『十五五』東風 打造低碳經濟樞紐」為主題，別具意義。他指，港府今年亦首次制定《第一個五年規劃》，主動對接國家戰略，訂下22個主要指標，其中5個是約束性指標，4個與環境表現相關，為香港未來5年在推動低碳綠色轉型、能源變革，以及打造香港成為一個藍天碧海的更宜居城市，定下明確硬指標。

《香港01》「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2026」2026年10月22日舉行，環境及生態局局長謝展寰（左六）與《香港01》行政總裁蘇曉婷（左五）等嘉賓合照。（香港01攝）

目標2030年將碳強度累計降低32.5%

謝展寰指，氣候變化已是全球共同面對的迫切挑戰，香港亦不例外，在過去30年，香港平均氣溫，每10年上升攝氏0.35度，今年7月的總雨量接近800毫米，比正常多出超過一倍，其後8月天文台更錄得最高氣溫36.9度，是自1884年有記錄以來的最高紀錄，這些破紀錄暴雨和高溫，提醒極端天氣已近在眼前，無論社會、經濟都受到影響，各行各業都需要面對日益嚴峻的氣候風險，為應對氣候變化，必須攜手減少碳排放。

謝展寰指，在社會各界共同努力下，香港碳排放已在2014年見頂，其後持續下降，與高峰時期比較，碳排放量現時已減少約27%，其後2024年，香港的人均碳排放量降至約4.41公噸的新低，僅僅是美國的四份之一；同時2020年至2024年間，香港的碳強度亦降低了12.3%，另外為全面對接國家的減碳政策，港府已訂下進取的減碳目標，2030年將碳強度累計降低32.5%。

《香港01》「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2026」2026年10月22日舉行，環境及生態局局長謝展寰指，力爭在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半，並在2050年前實現碳中和。（香港01攝）

全力推展將軍澳第132區填海工程 務求2050年前達致「淨零發電」

謝展寰稱，為帶領香港邁向碳中和，港府《香港氣候行動藍圖2050》定下四個減碳策略，分別是「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」，力爭在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半，並在2050年前實現碳中和，因此正多管齊下推動綠色轉型，包括推動氫能應用、發展綠色科技、建設可持續航空燃料產業鏈、擴展電動車公共充電網絡，以及推行各項減廢回收計劃。

在能源與運輸方面，謝展寰稱港府正全力推展將軍澳第132區填海工程，以容納策略性電力設施，務求在2035年前將零碳電力佔比提升至60%至70%，支援香港高新產業包括算力的發展，2050年前達致「淨零發電」。

今年度升級「綠在區區」為24小時智能設施

綠色運輸方面，特區政府將會發展以高速充電為骨幹的充電網絡，目標於2035年停止新登記燃油私家車；減廢與回收方面，自今年度起推行5年減廢回收計劃，升級「綠在區區」為24小時智能設施，隨著I·PARK1於年內投產及I·PARK2動工，將努力在2035年前實現「零廢堆填」。

謝展寰指，自今年度起推行5年減廢回收計劃，升級「綠在區區」為24小時智能設施。（資料圖片／黃浩謙攝）

機電工程署參與編寫國家標準 目標明年展開《綠氫標準認證計劃》

謝展寰強調，綠色轉型既是挑戰，也是機遇，香港會繼續按照「一五規劃」全力與國家「十五五」規劃精準對接，推進香港綠色轉型、促進綠色創新，繼續做好連接內地與國際市場的「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，透過豐富綠色金融產品、推動國際標準互認，協助香港各行各業把握綠色轉型的浪潮。

促進「內聯外通」與共建「一帶一路」方面，特區政府將繼續發揮香港作為綠色科技跳板的功能，透過「低碳綠色科研基金」支援技術研發，助力本地和國家綠色科技出海；至於氫能方面，機電工程署已參與編寫國家標準，目標於2027年展開《綠氫標準認證計劃》。

《香港01》「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2026」2026年10月22日舉行，環境及生態局局長謝展寰指，目標於2027年展開《綠氫標準認證計劃》。（香港01攝）

冀得獎企業與政府並肩同行 建設美麗中國、美麗香港

謝展寰指，將於2027年啟動「綠色科技橋頭堡計劃」，結合香港在法律、金融及環保的專業優勢，向「一帶一路」國家輸出綠色方案，本月亦會與國家生態環境部，首次在港聯合舉辦「一帶一路」綠色創新大會。

謝展寰總結指，因為氣候變化，全球的能源和資源結構，以至生產和消費模式正在急速轉變，各行各業都需要把握這個機遇，最低限度要能夠抵禦轉型帶來的衝擊，這是需要一個企業作出準備和勇於創新，而今天獲獎的企業，正正在環境保護、社會責任及公司治理方面展現了卓越成就，為業界樹立良好榜樣。