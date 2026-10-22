PHP漏洞｜數字辦向政府部門及公營機構發保安警報　促即全面檢視

全球網站廣泛使用的程式語言PHP（Hypertext Preprocessor）發現嚴重保安漏洞，多國政府、銀行及私人企業公司預防性緊急關閉網站，防範網絡攻擊。

在香港，數字政策辦公室今日（22日）傍晚表示，高度關注PHP所存有的嚴重安全漏洞，已向所有政府決策局、部門及公營機構發出保安警報，要求即時全面檢視其資訊系統有否受影響，並必須盡快完成系統修補工作，否則相關系統須暫時離線或隔離。

同時，數字辦已為託管所有政府決策局、部門主頁的網站寄存服務完成所需的系統修補工作截至目前為止，沒有接獲任何相關網絡保安事故報告。



數字政策辦公室資料圖片。（數字辦截圖）

數字辦：盡快完成系統修補 否則相關系統須暫離線或隔離

數字辦表示，高度關注PHP所存有的嚴重安全漏洞，已向所有政府決策局、部門及公營機構發出保安警報，要求即時全面檢視其資訊系統有否受影響，並必須盡快完成系統修補工作，否則相關系統須暫時離線或隔離。

數字辦指，已為託管所有政府決策局、部門主頁的網站寄存服務完成所需的系統修補工作。截至目前為止，並沒有接獲任何相關網絡保安事故報告。

數字辦籲公眾及機構立即為所有受影響系統安裝修補程式

數字辦同時呼籲公眾及機構立即為所有受影響的系統安裝修補程式。香港網絡安全事故協調中心今日已向公眾發布「保安公告」及公報。如有需要，可經電郵（hkcert@hkcert.org）、電話（8105 6060）或網上表格向香港網絡安全事故協調中心尋求協助。

2026年10月21日，德國柏林，區域網絡線插入電腦伺服器，網絡安全機構警告稱，在PHP準備關鍵修復程式期間，網站可能會下線。（Reuters）

PHP是什麼？

PHP（Hypertext Preprocessor）是一種廣泛應用於伺服器端的開源程式碼語言，若把網頁的HTML 與 CSS 比喻為網站的「外觀與骨架」，PHP 就是隱藏在幕後的「大腦與處理器」。

當用戶在瀏覽器點擊按鈕、填寫表單或登入帳號時，伺服器上的 PHP 就會負責處理數據、連接資料庫並即時產生相應的動態網頁內容。全球最普及的內容管理系統 WordPress以及各類電子商務與企業平台，皆深度依賴 PHP 的運作。