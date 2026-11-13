爆水管｜救救城市血管　水務署10年內淘汰舊式水管　引AI動態減壓

【爆水管系列．一】香港供水網「鹹淡並存」，地下水管猶如隱形血管，年紀變老隨時爆裂；接二連三「斷水」，不但擾亂民生，亦令地底老喉再受關注。面對外界質疑爆水管愈趨頻繁，水務署提供過往3年數據，證明減幅明顯，平均每年約6億元的換喉及維修費，似乎用得其所。



問題難以根治，轉危為穩方為上策。署方務求在10年內淘汰長達320公里的舊式鑄鐵及石棉水管；又以人工智能（AI）輔助調節水壓，從多方面着手解困。《香港01》從物料、技術、施工等方面，探討水務署如何應對「五高」挑戰，為城市血管「通波仔」。



2026年1月14日晚上，沙田坳道近鳳德道及盈鳳里交界地底有水管爆裂，狂噴沖天水柱，據報水深一度及膝。（資料圖片/梁偉權攝）

全港地下水管網長8000公里 千禧年代曾大規模換管

翻查資料，香港整體供水管網全長約8,000公里，使用年期介乎20至60年，水務署管理其中約6,700公里的水管。政府上一次推出大型更換水管計劃要追溯至2000年代，當時全港水管總長約5,700公里。1990年代起，水管老化情況日益嚴重，滲漏率超過25%，更不時大規模爆裂，例如2000年香港便錄得多達2,538宗水管爆裂及22,428宗滲漏個案。

有見及此，政府推出「更換及修復水管工程計劃」，目標在15年內更換及修復約3,000公里老化水管，即平均每年處理約200公里。計劃最終於2015年完成，成功為約98%的目標水管完成更換及修復工程，爆水管數目大幅減少。

2026年1月14日晚上，沙田坳道近鳳德道及盈鳳里交界地底有水管爆裂，狂噴沖天水柱，據報水深一度及膝。（資料圖片/梁偉權攝）

「爆裂」定「滲漏」？ 水務署定義越趨嚴謹

不過，「水管滲漏」及「水管爆裂」的定義，不同年度均有所改變，反映當局對水管事故嚴重性的分級愈趨嚴謹。在2011/12年度立法會開支預算答覆中，水務署指水管滲漏是運作中的帶壓水管滲水，而導致滲漏的4個因素包括高運作水壓、老化、腐蝕及外部干擾。

在2019/20年度的答覆中，則進一步解釋定義。水管爆裂是可迅速造成水浸或嚴重干擾交通等危險的大型事故；水管滲漏則指其他小型事件。大部分個案涉及直徑細小的水管或影響局部地區，在食水供應受影響的個案中，大部分停水時間少於3小時。

及至2026/27年度，三分級更嚴格。水管爆裂指供水管道因部件或水管結構故障導致的破裂，並引發溢出的水速度很快且流量龐大，導致供水系統壓力下降，以致無法再維持對受影響地區的持續供水，造成嚴重的交通中斷及影響廣大地區供水暫停。水管嚴重滲漏可引發較嚴重後果，包括造成嚴重的交通中斷、水管損毀溢出的水流量較大、用戶供水受到影響等 ；一般水管滲漏則由出現孔洞或接縫損毀導致，涉及較小型的滲漏，對供水及交通影響較小。

2024年9月29日凌晨，長沙灣警署外爆水管，的士跌落窿險被「洪水」沒頂。(資料圖片/李家傑攝)

水管爆裂個案微升 嚴重滲漏數字急降

地底縱橫交錯的供水網絡一旦爆裂，水柱與泥濘不僅造成路陷和供水中斷，更可能癱瘓主要交通幹道，擾亂市民的日常生活與商業運作。面對社會關注，加上市民質疑爆水管愈趨頻繁，水務署提供了過往3年的數據，可見在總和上有明顯減幅。

數據顯示，2024年食水及鹹水管爆裂個案，分別為13宗/14宗；2025年則為14宗/6宗；2026年首8個月，則已錄得13宗/4宗；至於嚴重滲漏個案，2024年有33宗/61宗；2025年為21宗/26宗，今年首8個月則是5宗/19宗。以兩者總數計，則由2024年的121宗，明顯減至今年首8個月的41宗。要注意的是，這數字只是統計至今年首8個月，10月尾的筲箕灣及黃大仙上邨爆水管致大型停水，尚未計算在內。

供水管網受「五高」挑戰 全港現有5個「爆喉熱點」

翻查立法會資料顯示，2025年全港有8個「爆喉熱點」，2個位於中西區、2個荃灣、2個屯門、1個灣仔及1個南區。當時除了灣仔為「規劃中」，其餘全為「工程進行中」。水務署就最新供水管網狀況及改善工程回覆《香港01》，指香港供水網正承受着高壓供水、高密集地下設施、高齡水管、高鹽度鹹水管、高密度人口等「五高」嚴峻挑戰。與此同時，全港目前有5個「爆喉熱點」，分佈於中西區、南區、灣仔、屯門、荃灣。如根據最新回覆，意即其中3個熱點的工程已竣工。

署方解釋爆喉熱點的定義 —— 若在400米長的路段內，於兩年內發生超過一次水管（直徑150毫米或以上）爆裂的地點便會列入。水務署指，署方關注及喉管改善工程，並不局限於爆喉熱點，會考慮多項因素，包括水管年齡、物料、過往爆裂或滲漏記錄及對當區的影響。例如影響大型屋苑、醫院的食水供應；繁忙路段交通擠塞等「一籃子因素」，評估水管爆裂或滲漏的風險，並優先為風險較高的水管安排更換或修復等改善工程，從而整體降低管網的風險水平。

水務署指香港供水系統，正受「五高」環境挑戰。(水務署圖片)

水務署研用新物料 「陶瓷聚合物」作保護層

歸根究柢，爆水管原因很大程度與喉管物料和使用年期有關。水務署指，每條水管的使用年期，都因應水管物料、其所在地的地質情況和輸送食水或鹹水等因素有所差異。現時，供水網新敷設或更換喉管，主要採用「球墨鑄鐵」、「鋼」及「聚乙烯」喉管物料，一般預期的使用年期約50至60年；鹹水帶腐蝕性，較為容易導致水管生銹，因此鹹水管使用年期，一般較食水管少約10年。

部分舊水管因採用昔日喉管物料，使用年期較短；部分舊水管為傳統的「鑄鐵」、「石棉」水管物料，相對脆弱，受外力衝擊時可能突然爆裂。因此，水務署已分別於1974年和1986年起，停止使用「鑄鐵」水管和「石棉水泥」水管。

水務署正研究使用更適合食水及鹹水管使用的物料，包括水管的塗層採用「陶瓷聚合物」作保護層。同時，署方正探索應用新科技，更全面及準確掌握水管網絡的健康狀況，更好識別高風險水管作優先跟進及進行改善工程。（見另稿）

水務署指香港供水系統，正受「五高」環境挑戰，故引入智管網、及即將推出「智能動態減壓」等方法應對。(水務署圖片)

本財政年度維修預算激增五成 繁忙路段採用「無坑挖掘」

有新物料、新技術；亦要花時間、花人手、花資金，去重鋪新水管。過去3年，每年已平均更換或修復了約35公里食水及鹹水管。在過去3個財政年度，署方分別耗資了6.8億、6.1億及6.2億元，以更換及修復水管，即3年共花約20億元。

踏入2026年，面對日益迫切的管網更新需求，水務署進一步加大資源投放力度，於本財政年度用於修復及更換水管的預算開支，較上一年度激增超過五成。目前正在施工中的水管改善工程長達大約50公里，預計於今年年底前再度開展的新工程亦涉及約40公里。

除了採用「明坑挖掘」，在工程的關鍵位置，例如狹窄繁忙的路段、橫跨多條繁忙路段的位置，水務署會視乎情況採用「無坑挖掘」的方法敷設水管；亦正研究更多新方法，例如利用「地下管線資訊系統」進行三維空間分析，改善日後檢查、維修及更換水管的效率。

2026年5月25日，荃灣楊屋道爆水管，水務署完成緊急水管維修後，工程團隊繼續修復路面。（滴惜仔fb）

較複雜個案耗時可達兩年 水務署冀市民「互諒互讓」

水務署解釋，由於地下水管改善工程的施工時間受不同因素影響，包括所需改善的水管大小和長短、地下管綫密集程度、適用的建造方法、受影響的交通狀況、以及是否需要因應附近居民或商戶在特定時間內施工等因素。因此，地下水管改善工程的施工時間按情況而定，不能一概而論。

較複雜的個案，例如在繁忙路段更換一公里長、直徑為450毫米的水管，由規劃至完工可達兩年以上。因此，署方希望社會以「互諒互讓」精神，支持水務署進行水管改善工程。

2026年10月11日傍晚，油塘高超道油塘公共運輸交匯處對開爆水管，並沿高超道斜路流至茶果嶺道路口，導致馬路多處積水，遍地沙石及路磚。（資料圖片/林振華攝）

10年內淘汰舊式水管 引「智慧水網閉環管理鏈條」AI動態減壓

《2026年施政報告》，政府公布會推行供水網升級計劃，加快處理老舊水管並升級系統。水務署正擬備計劃細節，目標於今年年底向立法會發展事務委員會匯報。首5年內，署方將「風險為本」，優先更換或修復350公里長的老化水管，包括鑄鐵及石棉水管、大直徑的高齡食水管、昔日較舊式物料的食水管、過往經常有漏水紀錄的食水管、影響重要設施如醫院和機場等的食水管及高齡鹹水管等。

所有鑄鐵及石棉水泥水管，預計於10年內全面淘汰，總長度約320公里。署方將於首幾年聚焦更換較多公共屋邨和長者的地區，例如筲箕灣、黃大仙及葵青區等的鑄鐵及石棉水管。

水務署亦會展開「優化供水系統」的工程，包括鋪設兩條備用跨海輸送食水管道、在合適位置加裝新水管閥門及在鹹水供應系統中採用分區供水模式等，強化供水網絡韌性，減少故障、爆裂和滲漏的風險。

此外，水務署會與大學及企業構建「智慧水網閉環管理鏈條」，以AI作預測性維護，並計劃在智慧供水系統開展後5年內，全面實行動態調節政府供水管網水壓。

▼2026年10月29日 黃大仙上邨爆水管▼

黃大仙上邨一度全邨暫停食水供應，水務署人員事後搶修。（王譯揚攝）

▼2026年8月26日大埔大元邨爆水管 街坊冒黃雨取水▼

大埔安埔路與安泰路交界不斷有水湧出。水務署當時安排在晚上11時用水高峰期後才停水維修。

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▼2024年9月29日長沙灣警署外爆水管 的士險沒頂▼

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【爆水管系列】：

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