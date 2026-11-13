爆水管｜舊鐵管易脆化成元兇　專家解構陶瓷聚合物與無坑挖掘優劣

【爆水管系列．二】根據水務署資料，2026年首8個月的食水管爆裂個案，已追平2024年全年紀錄；水務署積極從多方面改善，包括將換喉目標倍增，亦研究將「陶瓷聚合物」加入水管塗層，並採用「無坑挖掘」施工。



專家指，香港換喉速度與技術，其實已達國際頂尖水平；舊式鑄鐵（生鐵）喉管夠期脆化，是爆水管的一大因由。水務署研用的新物料「陶瓷聚合物」，既能保護水管內膜及防漏，亦能提升管道耐用度；而無坑挖掘，雖成本較高、耗時較長且工序複雜，但大幅減低對公眾及交通的影響。至於智管網或「地下管線資訊系統」3D空間分析等技術，仍需時觀察實際成效。



2026年5月25日，荃灣楊屋道爆水管，水務署完成緊急水管維修後，工程團隊繼續修復路面。（滴惜仔fb）

鑄鐵舊喉夠期易脆化 施工致土鬆增爆水管風險

水務署回覆《香港01》表示，2026年首8個月已錄得13宗食水管爆裂個案，追平2024年全年紀錄。國際管綫專業學會會長黃敬指，現時水務署紀錄的爆喉及嚴重滲漏個案，已大幅下降至每年約100宗左右，並主要集中於舊區或是早期替換工程不夠徹底的管網區域。

水務諮詢委員會主席、工程師梁廣灝解釋，香港地下水管網絡龐大，不少已達退役年期，昔日採用的鑄鐵（生鐵）喉管在長期使用後容易脆化，短時間內便會出現裂痕甚至爆裂，最理想的做法是及早更換。目前最大的問題是，很多位處路面或非常擁擠的地方；如要更換，便需申請許可證掘路，耗時較長且有難度。

除了老化，極端天氣是否爆水管元兇？梁廣灝從工程角度分析，指大雨等極端天氣與水管爆裂不算有直接關聯，反而周邊環境的變化影響更大，較常見的情況是附近有地盤工程進行，令地下泥土變鬆，水管移位而爆裂。

2026年10月11日傍晚，油塘高超道油塘公共運輸交匯處對開爆水管，並沿高超道斜路流至茶果嶺道路口，導致馬路多處積水，遍地沙石及路磚。（資料圖片/林振華攝）

水務署採新物料防漏 目標雙倍每年修復70公里水管

為改善水管質量及更換進度，水務署近年轉用球墨鑄鐵及聚乙烯喉管，並由現時每年修復約35公里水管，最新的五年計劃將目標提升至350公里，即每年更換70公里。梁廣灝表示，球墨鑄鐵雖然同屬鐵類，但鑄造方法提升了其韌性，壽命更長；他亦認為署方已大幅加強力度換喉，舉例指一條彌敦道只有3.6公里，如每年換70公里，資源投入已是雙倍。

此外，署方正研究在水管塗層採用「陶瓷聚合物」。黃敬指，這種物料主要保護水管內膜及防漏，以進一步提升管道耐用度；梁廣灝亦相信此物料能夠作為保護層，以防止水管被腐蝕。

國際管綫專業學會會長黃敬指，「陶瓷聚合物」這種新物料能夠保護水管內膜及防漏，以進一步提升管道耐用度。（資料圖片）

繁忙狹窄路段無坑挖掘免擾民 惟成本高耗時長

在市區換喉的最大問題，在於掘路造成的交通癱瘓。水務署為此在工程關鍵位置及繁忙狹窄路段，採用「無坑挖掘」技術。梁廣灝解釋，無坑挖掘提供多種更具彈性的替代方案。其中一種常見方法，是從道路側邊或其他位置挖掘地底隧道進入目標管道，將舊喉更換。

另一種則是「套喉」，首先會在原有的舊管道兩端進行局部挖掘，然後將舊管套入特定物料作為保護層，藉此「箍緊」舊喉管，有效防止爆裂。他指，此技術相比起「明坑挖掘」雖然成本較高、耗時較長，且操作上需克服喉管直徑不一等複雜問題，但最大好處是能免卻大規模開挖路面，減低對公眾的影響。

2026年1月14日晚上，沙田坳道近鳳德道及盈鳳里交界地底有水管爆裂，狂噴高高水柱，據報水深一度及膝。（資料圖片/梁偉權攝）

研地下管線資訊系統助3D勘探分析 成效高惟未夠精準且覆蓋需時

此外，水務署研用「地下管線資訊系統」進行3D空間分析。梁廣灝形容，舊有的2D圖則「只能從天空望下來」，無法分辨多層喉管或電線的高低疊加位置；3D圖則則能顯示橫切面，讓維修人員清楚掌握挖掘深度與準確度。但他補充，由於舊圖則缺乏三維數據，全面更新需龐大資源，該系統的實際成效雖好，但需待未來數十年數據逐步覆蓋後，才能全面發揮。

黃敬則稱，技術一直存在，但目前缺乏精準數據，難以掌握全局。他表示，學會一直建議政府立項，全面推展3D管線數據勘探工程，估計總開支約2億至3億港元，分5至10年逐步執行，技術上並無不可行之處。

智能標識球助精確定位管線 光纖測漏高效

水務署雖然已推行「智管網」監測供水管網的健康狀況，去年3月底已設立2,400個監測區域，但爆水管事故仍接連發生。梁廣灝坦言，其實「智管網」屬試驗階段，現時未能做到全面預防，「就像年紀大血管栓塞，儀器也未必能完全預測何時爆血管。」但他對技術發展表示樂觀，又指水務署正嘗試機械人探測技術，放入如球體的探測器進入，運作原理有如「醫生驗血管」，將儀器放入水管內前行，透過畫面或水壓變化探測漏水位置。

在探測技術方面，黃敬表示目前業界已經採用光纖、智能標識球及機器人等先進技術。他解釋智能標識球（Smart ball）主要用於探測管線的位置與深度；只要預先埋設，放置的數量越多，在三維空間中勘察管線的分佈就越準確。他續指，以10月27日筲箕灣爆水管為例，指出若能在較淺的位置預先放置標識球，便能輕易掌握涉事水管位置及實際深度。

至於尋找漏水點，則可運用較新的光纖技術，雖然將光纖安裝於喉管內外所需成本較高，但安裝後的測漏成功率非常高。然而，他指出科技輔助其實僅佔約30%，其餘70%則需靠「人腦」即專業人員的判斷與分析；惟目前業界能達到高標準技術操作的人才，即「管線專業監理師」非常有限，形成執行上的困境。

水務署指香港供水系統，正受「五高」環境挑戰。(水務署圖片)

動態調節水壓降爆管風險 多部門合作已提升換喉效率

另一項關鍵技術是「動態調節管網水壓」。梁廣灝解釋，市民在24小時內的用水量並非一成不變，而是有着明顯的規律，通常在早晨起床時段，以及傍晚下班回家煮飯和沐浴時，會是用水的繁忙時間；相反，在深夜及半夜時分，整體用水需求則會顯著下降；而當用戶的實際用水量減少，但供水量仍維持在繁忙時間的水平時，水壓自然會升高，從而增加爆水管的風險。

他表示，動態調節技術正是針對此現象發揮關鍵作用，當系統在非繁忙時間偵測到水壓升高時，便會主動介入將水壓調低，避免水管承受過度負荷繼而爆裂，又不會影響住戶獲取穩定食水。要全面解決水管老化，單靠水務署獨力難支。梁廣灝指出，現時換喉工程已由發展局統籌，協調水務署、路政署、渠務署及警務處等多個部門同步合作，效率已有進步。

2024年9月29日凌晨，長沙灣警署外爆水管，的士跌落窿險被「洪水」沒頂。(資料圖片/李家傑攝)

他總結指，香港在更換水喉的速度與技術上已處於世界頂尖水平，雖然無法將全港喉管在短時間內全部換清，但署方在應急處理上已有顯著改善：「以前停水可能連水車都沒有，現在一停水，水車就到場。」加上有關愛隊上樓協助有需要人士取水，這些補救與應變措施已經是很大的進步。

水務署指香港供水系統，正受「五高」環境挑戰，故引入智管網、及即將推出「智能動態減壓」等方法應對。(水務署圖片)

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