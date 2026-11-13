爆水管｜重返「重災區」商舖屋邨　筲箕灣點心店連環不幸失$30萬

【爆水管系列．三】頻頻「斷水」，無論商戶或居民，同樣叫苦連天。《香港01》重返今年其中三處「重災區」，筲箕灣一間粥麵店在7月事故時生意大跌三成，為營業而出動擔挑取水煲粥。另一間點心舖則被逼停業兩日，連環不幸事件更延至10月底路政署工地掘穿喉，該次雖涉人為，但水柱幾乎沖散整間店，損失高達30萬元。



相比做生意，住宅停水影響較為單一，雖不方便，但居民認同無可厚非，屢次受影響的屯門顯發邨，居民滿意水務署供水及維修安排。家住何文田愛民邨半世紀的街坊，則認為水管如人「50年一定老化」，籲政府部門善用科技檢測，防患於未然。



筲箕灣一間粥麵店的東主顧先生，指今年7月區內爆水管致大規模停水兩日，只能靠水務署的水車補給，員工使用擔挑取了16、17桶水回店內作煲粥之用。(羅日昇攝)

年中筲箕灣「斷水」兩日 粥麵店用擔挑狂取水

爆水管「斷水」，餐飲業無疑是首當其衝。筲箕灣一間粥麵店的東主顧先生憶述，今年中區內爆水管，大規模停水兩日，只能靠水務署的水車補給，逼於無奈下著員工使用擔挑，取了16、17桶水回店內作煲粥之用。

東主顧先生：生意跌三成 維修速度算快

顧先生直言：「洗嘢又唔方便，人手又唔夠，生意直接跌咗三成。」他坦言，如今生意本就難做，加上高昂租金與人工，停水造成的損失，可謂雪上加霜。不過，他認為爆水管屬無可奈何，「爆水管邊有得講？」他亦贊同維修人員的搶修速度算快，「佢地算快㗎喇，但都係會影響到生意囉。」但店務繁忙，他沒有向區議員反映苦況。

點心店負責人梁先生稱深受爆水管影響。(羅日昇攝)

點心店兩遇爆水管 損失慘重

同區一間開業約一年的點心店，負責人梁先生10月初受訪時稱，其店用水量很大，無法如粥麵店般，單靠人工擔水，年中「斷水」時被迫停業，「停咗兩日，損失都幾萬蚊。」梁先生明白理解維修人員已經盡力，「佢哋都盡力而為㗎啦，冇計。」

及至10月27日，路政署工地鑿穿喉，梁先生不但再遇「爆水管」，其店更首當其衝，店外貨品被強烈水流沖至東歪西倒、散落一地；現場一片狼藉，損毀嚴重。連環不幸事件，梁先生再次受訪，坦言店舖重創，除了店舖「浸晒」，所有食材報銷，雪櫃等生財工具亦可能損壞；連計生意額、重新裝修、員工薪金及租金等各方面，估計損失高達約30萬元，猶幸員工沒有受傷。梁先生視乎清理進度，至少4至5日甚至一個星期，才能重開營業。

負責人梁先生：優先巡查更換舊區老喉

對於爆水管，他建議當局應根據記錄，優先巡查及更換舊區過於老化的水喉，避免繼續出現「爆一次修一次」的局面，「邊啲嘢太舊太耐嘅，盡量查啦。除咗咁都應該冇咩辦法啦，全香港啲水喉都係咁啦！」

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愛民邨半世紀老居民：爆水管一次都嫌多

除商戶叫苦連天，住宅居民同樣苦不堪言。何文田愛民邨，今年2月至3月曾經三度爆水管，其中2月20日及3月7日兩次，均屬忠孝街喉管；農曆「年廿九」一次則屬邨內泵房爆水管，影響居民做年夜飯。

家住愛民邨半世紀的鍾先生認為，屋邨樓齡高達半百，地下管線老化實屬必然，「因為佢（屋邨）太老呢，人都死啦，50年！咁積極啲check（檢查）囉，老化啦嘛。咁多電子儀器，咪嗱嗱聲check（檢查）囉!」問及是否希望政府部門積極改善喉管問題，鍾先生直言：「梗係有啦，直情希望添啦，（爆水管）一次都嫌多啦！」

同邨另一住戶黎太則反映，每次爆水管停水後重開，家中的廁所水喉都會發出「嘰嘰轟轟」的怪聲，令人提心吊膽。她期望政府能切實跟進近「聖三一堂中學」附近忠孝街和孝民街交界斜路的水管工程，徹底根治水管過舊的問題。

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屯門顯發邨居民：水務署安排OK

此外，曾於一個月內連爆4次喉的屯門青山公路近屯利街，爆水管導致附近多個屋邨及住宅大廈停水；顯發邨亦是受影響屋邨之一，不過居民普遍滿意水務署的安排。居民蔡女士指，近半年發覺較多爆水管，幸水務署多數安排於晚上停水維修，日間大多有水供應，只試過一日全日停水，故她認為影響不大。她又指，水務署有關心居民及提供水車，當家中儲水不足，可隨時下樓取水。

另一邨民黎先生亦認為，水務署在停水期間的臨時供水安排「OK」，但他指有一次早停水，水箱很快便沒水了。他指，近半年爆水管事故相當頻密，估計喉管老化導致經常爆喉，因此近日常見水務署進行工程。

▼2026年8月3日青山公路近屯利街爆水管▼

▼2026年8月25日青山公路近屯利街爆水管▼

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