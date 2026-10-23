社區藥房計劃首階段10月底試行　11.1起調整基層醫療診症共付額

醫衞局今日（23日）公布，社區藥房計劃將於10月底啓動病人配對指定社區藥房安排,首階段將於東區、油尖旺、沙田和元朗試行，病人成功配對後可在自選藥房獲發藥物，並由藥劑師指導用藥。



此外，參與基層醫療共同治理網絡的家庭醫生，每年按既定機制調整的篩查及治療階段診症共付額，將由11月1日起生效。逾八成服務點的共付額維持不變，另有189個服務點共付額會上調，當中接近九成的上調幅度為50元或以下。整體而言，治療階段診症共付額於來年的上調幅度為3.7%。



社區藥房。（資料圖片）

為指定家庭醫生及家庭醫學診所啓動安排

第一階段試行計劃的首4個地區為東區、油尖旺、沙田和元朗，每區選定5間鄰近民居及商場和地點方便的社區藥房，為指定參與共同治理網絡的家庭醫生及醫管局家庭醫學診所啓動安排。

參加計劃的病人如成功配對，將可在自選藥房獲取配發藥物，並由其藥劑師指導用藥及提供藥物和健康諮詢。醫衞局指，社區藥房的藥物覆配服務亦可避免病人在家儲存過多藥物，從而減低不當儲存及錯服藥物的風險，並減少藥物浪費。

醫衞局將分階段邀請家庭醫生參加計劃，並會邀請符合條件的病人登記參加及配對自選的指定社區藥房，以及向他們介紹提供藥物配發或覆配安排詳情。

明年第四季擴至全港18區

未來第二階段將涵蓋南區、黃大仙、觀塘、屯門、北區和大埔，第三階段則涵蓋其餘八區。醫衞局會於明年第四季擴展服務至全港18區，往後亦會於各區邀請更多符合條件的藥房參加計劃。

使用社區藥房的人士，如是共同治理網絡參加者，其藥物費用將根據社區藥物名冊的安排；如是醫管局病人，其藥物費用則與醫管局現行收費一致。

小西灣家庭醫學診所。（醫院管理局相片）

189個服務點共付額上調

共同治理網絡採用共付模式，除政府資助外，參加者亦須負擔一定的共付額。參與的家庭醫生可自行釐定篩查階段的診症共付額和治療階段的診症共付額，並可按既定機制每年調整一次。心血管疾病風險因素篩查不多於120元及慢性乙型肝炎篩查不多於180元。

就治療階段而言，調整共付額後，仍然維持超過六成、773個服務點收取政府建議的150元或以下的診症共付額，而共付額的中位數亦維持在150元。

現時參與的1239個服務點中，逾八成的共付額維持不變，28個服務點的共付額會下調，下調幅度中位數為100元，而餘下的189個服務點的共付額會上調，當中接近九成的上調幅度為50元或以下。整體而言，治療階段診症共付額於來年的上調幅度為3.7%。至於篩查階段的診症共付額，絕大部分服務點（超過97%）按政府建議共付額收費。

逾30萬人參與共同治理網絡

截至今年10月7日，已有超過30萬名市民參加共同治理網絡，在已完成心血管疾病風險因素及／或慢性乙型肝炎篩查的參加者中，約7萬人被診斷有心血管疾病風險因素及／或慢性乙型肝炎，並已進入治療階段。