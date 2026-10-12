慢病共治｜港大研究指有效預防　糖尿病患糖化血紅蛋白跌1.05%

「慢性疾病共同治理先導計劃」推行至今近三年，政府已將計劃恒常化。港大醫學院早前獲醫衞局委託評估成效，並於今日（12日）公布中期研究結果，顯示計劃有效推動疾病預防及慢性疾病管理。其中，糖尿病參加者接受治理後，糖化血紅蛋白平均水平由7.76%下降至6.70%，跌幅達1.05%，研究團隊預期未來10年周邊血管疾病發病人數減少10%。



現年51歲、經篩查後發現患糖尿病的朱先生表示，相信不少人和他一樣，「諗住自己後生，忽略慢病風險」，惟慢病不容易察覺，呼籲合資格市民盡早篩查，「自己同屋企人都少一份擔心、多一份快樂。」



港大醫學院早前獲醫衞局委託評估慢病共治計劃成效，並於今日（12日）公布中期研究結果。（任葆穎攝）

「慢病共治計劃」自2023年11月推出，透過家庭醫生為45歲或以上的香港居民提供心血管疾病風險篩查，並採用政府資助和市民的共付模式。截至今年1月已有超過20萬人數參與，當中四成、約8萬人確診糖尿病、高血壓或血糖偏高。

經篩查發現患糖尿 治理後漸建運動習慣

51歲朱先生是計劃參加者，他憶述數年前不時頭暈，也有久坐習慣，但沒看醫生，直至朋友介紹下參與慢病計劃，始發現患二型糖尿病。他稱接受治療後，血糖值由12.2 降至約6.2，其精神、體能亦改善良多。

他也透過參與地區康健中心的運動計劃，漸漸建立健康生活模式，並認識到一班朋友一起跑步、行山。他認為慢病計劃下的共付模式有助減輕醫療負擔，每次診症費用僅百多元，而在醫生配藥下，他亦毋須自費買降血脂藥。

港大醫學院早前獲醫衞局委託評估慢病共治計劃成效，並於今日（12日）公布中期研究結果。（任葆穎攝）

糖尿病、高血壓等患者 發病風險降

港大醫學院臨床醫學學院家庭醫學及基層醫療學系，早前獲醫衞局委託全面評估計劃成效。研究團隊分析逾2.6萬名完成篩查的參加者數據，其中5,950名確診患有糖尿病、高血壓或前期糖尿病的參加者接受治理，並完成為期一年跟進。

截至2026年2月，研究團隊評估結果顯示，計劃參加者的參與度高、滿意度顯著，且各項與心血管及代謝相關的指標均有顯著改善，凸顯計劃在改善個人健康及減輕社會慢性疾病負擔方面的成效。

其中，糖尿病參加者的主要風險因素獲顯著改善。糖化血紅蛋白平均水平在一年後由7.76%下降至6.70%，跌幅達1.05%。與未有參與計劃、僅進行自我管理的患者相比，成功將糖化血紅蛋白控制在7%以下人士，達標率高出2.8倍。

此外，高血壓參加者的平均上壓和「壞膽固醇」，一年後分別下降14.87毫米水銀和0.56 毫摩爾/升。至於糖尿病前期參加者，其體重指數（BMI）和「壞膽固醇」亦分別平均下降0.52公斤/平方米和0.41毫摩爾/升。

港大醫學院早前獲醫衞局委託評估慢病共治計劃成效，並於今日（12日）公布中期研究結果。（任葆穎攝）

研究團隊預期未來10年血管疾病發病人數跌一成

港大醫學院臨床醫學學院家庭醫學及基層醫療學系系主任、臨床教授兼何定邦基金教授（家庭醫學）黃志威表示，預期未來10年周邊血管疾病發病人數減少10%；中風和心臟衰竭發病人數減少9%；二型糖尿病減少8%。

基層醫療署：有信心醫生數量足以應付需求

醫衞局基層醫療署顧問醫生（服務標準與研究管理）余懿德表示，不再限制慢病計劃的參與人數，預期未來5年的整個基層醫療網絡服務70萬人。

她說，目前逾900名醫生參與基層醫療網絡，隨着乙型肝炎共同治理計劃等納入網絡，愈來愈多醫生參與，當局有信心應付需求。