iPhone Duo開售｜先達外圍打蛇餅　數百人等放機　警到場人流管理

Apple首款摺機iPhone Duo今日（23日）正式發售及發貨。上午十時多，以手機交易聞名、位於旺角的先達廣場的其中一間店舖「雪球電訊」排起超長人龍，由商場內一直延伸至商場外，排隊人數達數百人。先達外圍數名警員駐守，並作出人流管制，用雪糕筒和橙色膠帶拉起輪候區，以疏導行人路。



有成功問價的市民表示，店方僅開出20,000元予256GB機款，比原價17,499元高2,501元，直言「唔知點解咁多人排」。她最終亦沒有放售，打算再查詢其他店家。

Apple首款摺機iPhone Duo今日正式發售及發貨，旺角先達廣場的其中一間店舖「雪球電訊」排起超長人龍。（洪戩昊攝）

Apple首款摺機iPhone Duo今日正式發售及發貨，旺角先達廣場的其中一間店舖「雪球電訊」排起超長人龍，由商場內一直延伸至商場外，排隊人數達數百人。（洪戩昊攝）