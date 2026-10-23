iPhone Duo開售｜先達外圍打蛇餅 數百人等放機 警到場人流管理
撰文：洪戩昊
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Apple首款摺機iPhone Duo今日（23日）正式發售及發貨。上午十時多，以手機交易聞名、位於旺角的先達廣場的其中一間店舖「雪球電訊」排起超長人龍，由商場內一直延伸至商場外，排隊人數達數百人。先達外圍數名警員駐守，並作出人流管制，用雪糕筒和橙色膠帶拉起輪候區，以疏導行人路。
有成功問價的市民表示，店方僅開出20,000元予256GB機款，比原價17,499元高2,501元，直言「唔知點解咁多人排」。她最終亦沒有放售，打算再查詢其他店家。
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