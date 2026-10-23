iPhone Duo炒價｜先達逼滿放機人潮　中午價單星光白2TB僅賺$301

Apple首款摺機iPhone Duo今日（23日）正式發售及發貨。上午十時多，以手機交易聞名、位於旺角的先達廣場其中一間手機舖「雪球電訊」排起超長人龍，由商場內一直延伸至商場外「打蛇餅」，排隊人數多達數百人。



根據雪球電訊於中午12時27分的價單，256GB黑色款收購價為20,800元，較原價17,499元高3,301元，為所有機款之中差價最高；差價最低的是2TB白色款，收購價為28,300元，只較原價27,999元高301元。惟收購價經常改變，所有價錢只供參考。



有市民出售512GB黑色款，賺取2,200元。她表示，今早在Apple中環ifc店取貨時，現場有人願以較原價高2,800元的價錢收購，惟她估計先達廣場能提供更好的價錢，所以沒即時出售。雖然最終少賺了600元，但她表示不會感到可惜：「有錢賺就得啦。」



上午十時多，位於旺角的先達廣場的其中一間店舖「雪球電訊」排起超長人龍，由商場內一直延伸至商場外，排隊人數達數百人。（洪戩昊攝）

有人為問價排45分鐘 價錢不合會隨時離開

旺角先達廣場外中午排起超長人龍，全部均為前來放售最新iPhone Duo的人士，其中排隊等候了45分鐘的黎先生指，其實不知道雪球電訊提供什麼價錢，純粹看到多人才跟着排隊，「橫掂都冇嘢做」，若價錢不合會隨時離開。他手持512GB機款，希望能轉手賺到3,000元，若價錢不合，不排除自用。

黑色256GB賺3,301元 為所有機款中最高

根據雪球電訊於中午12時27分的價單，256GB黑色款收購價為20,800元，較原價17,499元高3,301元，為所有機款之中所賺的差價最高；差價最低的是2TB星光白色款，收購價為28,300元，只較原價27,999元高301元。不過，收購價經常改變，所有價錢只供參考。

雪球電訊於中午12時27分的價單。（洪戩昊攝）

雪球電訊不斷有大疊現金交易。（洪戩昊攝）

有人以行李箱攜帶了九部iPhone Duo，一次過放售。（洪戩昊攝）

市民：個價跌得好快

以22,200元出售512GB黑色款的陳先生形容「個價跌得好快」，指早上有不少朋友賺到4,000至6,000元，但到近中午，差價已只剩2,000元。在陳先生離開後不久，雪球電訊再將512GB黑色款收購價下調至21,600元。

黎先生指，其實不知道雪球電訊提供甚麼價錢，若價錢不合會隨時離開。（洪戩昊攝）

專程到先達放機反而少賺600元

以21,500元出售512GB黑色款的李小姐則指，今早在Apple中環ifc店拿貨時，有人願以2,800元的差價收購，但她估計先達廣場會有更好的價錢，沒有即時出售。當她抵達先達廣場時，看見門外排起人龍便跟着排隊，最後才知道原來人龍只通往雪球電訊一間手機店。雖然最終少賺了600元，但她表示不會感到可惜：「有錢賺就得啦。」

喜愛港版手機的陳先生專程來港購買，上月才買了iPhone 18自用。（洪戩昊攝）

深圳客走勻先達所有店舖格價 成功賺$2,301

來自深圳的陳先生來到先達廣場看見有多人排隊，便沒有跟着「雪球電訊」的人龍輪候，他走勻先達廣場所有手機店「格價」，最終以21,600元出售512GB黑色款。喜愛港版手機的他專程來港購買，上月才買了iPhone 18 pro系列自用，所以今次決定將iPhone Duo出售。他表示，雖然最終賺取的差價比預期低，但已比他在尖沙咀廣東道門市拿貨時，門外的收機人士開出的價錢高。