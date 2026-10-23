皇崗口岸合作查驗e-道｜用App預先為7至17歲子女登記　附步驟教學

皇崗口岸已正式開通運行，提供24小時全天候通關服務，不少家長趁周末假期攜同子女北上。入境事務處今日（23日）在社交專頁發布教學影片，提醒計劃於皇崗口岸使用「合作查驗e-道」的市民，出發前應預先為隨行子女辦理登記手續。



入境處指出，由於 7 至 17 歲旅客不能在口岸閘機前即場登記，合資格家長只需透過「智方便」身份，即可隨時在手機應用程式預先登記，滿 14 歲子女更可同時登記「刷臉通關」。此外，入境處特別提醒，「非觸式e-道」的二維碼並不適用於合作查驗e-道，市民亦務必隨身攜帶實體證件。



10月12日開通的新皇崗口岸新聯檢大樓。（資料圖片/夏家朗攝）

入境處在片中強調，旅客無論是成人還是小朋友，如欲在皇崗口岸使用「合作查驗e-道」，本身必須已經成功登記內地的自助過關系統。

此外，由於 7 至 17 歲的旅客無法在口岸e-道閘機前進行即時登記，家長切記在出發前預先為子女辦妥登記手續，避免抵達口岸時無法使用自助通道。

重建後的皇崗口岸（新口崗口岸）10月12日早上6時30分正式啟用，實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」全新通關模式。（夏家朗攝）

家長為「智方便」用戶即可辦理 適用於7至17歲子女

根據入境處資料，合資格家長可透過流動裝置預先為子女登記皇崗口岸合作查驗e-道，手續毋須親身前往辦事處，過程不受時間與地點限制，相關登記條件及步驟如下：

適用資格： 持有有效香港身份證的 7 至 17 歲子女。

家長要求： 須為「智方便」登記用戶。

入境處於社交平台分享登記方法。（互聯網）

「香港e-道」App 登記 4 步流程：

打開個人手機內的「香港e-道」流動應用程式。

於目錄中點選「合作查驗」。

輸入子女的香港身份證號碼。

系統即時核實親子關係，核對無誤後即可輕鬆完成登記。

重建後的皇崗口岸（新口崗口岸）10月12日早上6時30分正式啟用，實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」全新通關模式。（夏家朗攝）

年滿14歲可一併登記「刷臉通關」 過關免攞手機

若隨行子女已年滿 14 歲，家長於「香港e-道」App 辦理登記時，更可同時替其登記「刷臉通關」功能。

成功登記後，旅客抵達皇崗口岸過關時，無需掏出手機展示二維碼，直接透過人臉識別系統即可快捷順暢通關。

入境處列出兩大注意事項

「非觸式e-道」二維碼不適用： 平日市民在香港各口岸使用的「非觸式e-道」二維碼，不能用於皇崗口岸的「合作查驗e-道」。

必須隨身攜帶實體證件： 即使市民已成功登記「刷臉通關」，過關時仍必須隨身帶備香港身份證及相關有效回鄉旅行證件，以備執法人員隨時抽查或應對系統突發狀況。

口岸現場設登記處及自助機 亦可選行人工櫃枱

若家長在出發前未及以手機登記，亦可攜同子女親身前往皇崗口岸現場的「合作查驗e-道登記處」或使用現場的自助服務站進行手續補辦。若旅客不選擇使用自助查驗通道，亦可如常使用傳統的人工查驗櫃枱辦理出入境手續。