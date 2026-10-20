新皇崗口岸5分鐘過關｜出境過關前必登記「合作查驗」系統

新皇崗口岸 必登記「合作查驗」系統 5分鐘過關｜全新啟用的皇崗口岸，憑藉134條自助通道與「合作查驗、一次放行」數碼化通關系統，將整體過境時間暴力壓縮至約5分鐘。不過早前長假因為大量旅客雖然想嘗試於新皇崗口岸過關，可是過關時才發現做漏了最重要的「合作查驗」登記，令過關時間大增，更有不少人堵塞在口岸大廳。今次就教大家如何出發前，只需幾步就可以登記「合作查驗」系統，簡單易用。



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新皇崗口岸合作查驗登記教學：手機香港e-道App綁定智方便4步搞定

要激活這套全新的跨境系統，用家必須預先進行數碼授權。合資格香港居民普遍可以直接透過更新後的「香港e-道」及「智方便」app 辦理手續。整個流程透過「智方便」進行身份核實，由下載軟件到完成資料綁定，全過程只需約兩分鐘。不過大家要留意，如果若此前未在深圳各大口岸採集過指紋與人臉以開通「內地快捷通道」，仍不可以作「合作查驗登記」。

登記步驟（點下圖放大）：

年滿18歲的成年人除了手機登記，更可以直接在關口自助服務站或首次出境時「秒速」開通。根據入境事務處官方指引，7歲至17歲未成年人士則強制要求由父母或合法監護人的應用程式代為辦理。閘機暫不支援「非觸式e-道」的舊有掃描方式，即使開通了最先進的生物辨識，官方依然建議用家隨身攜帶實體身份證及回鄉證作後備查驗。

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讀證VS刷臉通關速度對比與防中伏流程拆解

踏入聯檢大樓的實體查驗區，三道閘門的硬件佈局直接決定了通關效率。新系統首度引入「讀證」與「刷臉」雙軌模式。若選用傳統「讀證」通關，第一道閘門需讀取實體證件。但若已滿14歲並開通「刷臉」免出示證件模式，用家只需直視首道閘門的攝像鏡頭即可啟動程序，徹底省去掏出證件的動作。

刷臉通關（入境事務處）

讀證通關（入境事務處）

第二道閘門負責進行高精度人臉識別與指紋採集，這組光學感測器的辨識速度極高。鏡頭能在零點幾秒內捕捉面部特徵並完成比對。第三道閘門則在兩地系統後台數據同步驗證通過後自動開啟，暢通無阻。

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新皇崗口岸每日20萬吞吐量

單一通道的極速運算固然亮眼，但整個架構面對超高負載時的穩定性才是最高技術指標。新口岸的設計吞吐量預設為每日20萬人次。在剛過去的10月18日重陽節長周末，系統迎來了首次壓力測試。當日中午出境人潮急增，近兩萬人湧入大堂。入境事務處隨即全面啟動L5離境大廳的所有查驗通道。雖然仍未能完全消化人流，但經過今次的人潮，如果大家都能及早登記「合作查驗」系統，應該可以更有效消化人流。