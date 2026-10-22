臺日電梯「安全之星」消失了　機電署：涉嚴重失誤　評級暫緩公布

升降機承辦商臺日電梯（香港）有限公司，涉及多個屋苑及大廈升降機沒安裝耐火門框組件，原本獲機電工程署「安全之星」及「服務質素」三星的臺日電梯，在機電署今日（22日）更新的最新表現評級，「星星」不見了。

機電署在註冊升降機承辦商表現評級附註這樣說：「由於機電工程署巡查發現臺日電梯(香港)有限公司的更換升降機工程出現嚴重失誤，因此該公司的表現評級暫緩公布。」



2026年10月16日，翠屏北邨翠柳樓其中一部涉及臺日電梯換門的升降機圍封暫停使用。（資料圖片/黃學潤攝）

事故曝光前 機電署巡514次臺日電梯沒發現安全問題 獲安全之星

臺日電梯（香港）有限公司，涉多個屋苑及大廈升降機沒安裝耐火門框事件，累計涉及338幢大廈，引起社會廣泛關注。此前，機電署曾評臺日電梯獲「安全之星」，服務質素有三星，而在相關評核期，即去年七月至今年六月的機電署評核指，承辦商在期內沒有發生涉及機件故障的事故，沒被投訴、收警告信、被控等。評核期間，機電署巡查了514次，指臺日電梯「安全方面沒有發現問題和服務質素表現獲90至99分」。

沙田博康邨去年5月至今年7月由臺日電梯更換39部升降機。（資料圖片/蔡正邦攝）

今日，機電署公布最近十二個月、即去年十月至今年九月的註冊升降機及自動梯承辦商表現評級結果。根據評級結果，有37間註冊升降機承辦商和23間註冊自動梯承辦商獲得「安全之星」，當中有17間註冊升降機承辦商和14間註冊自動梯承辦商在最近連續兩次評級公布中，均沒有出現安全和保養的違規事項，因此獲五顆「質素之星」，達到最高表現級別。

在臺日電梯一欄，上個評核期「安全之星」及「服務質素」三星位置變成了一個附註，指：「由於機電工程署巡查發現臺日電梯(香港)有限公司的更換升降機工程出現嚴重失誤，因此該公司的表現評級暫緩公布。」