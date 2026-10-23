鳳德邨將換𨋢　居民憂有份投標的臺日質素　市建局：不建議選臺日

臺日電梯在386幢大廈無為升降機安裝防火門框，事件持續發酵。租置屋邨黃大仙鳳德邨計劃換𨋢，法團定於下周日（25日）召開業主大會投票揀選承辦商，臺日亦有投標，報價為第二低。

有業主擔憂，掌握最大業權份額的房委會將如上月的大埔富亨邨，投選臺日，認為若臺日中標，政府應該介入處理。亦有業主建議政府提供各承辦商意外率等數據，幫助作決定，又表示寧願付出更貴價錢，選擇日資公司。



鳳德邨有參與市建局「優化升降機資助計劃」。市建局回覆《香港01》查詢指，鑑於臺日電梯為多個屋苑及大廈更換升降機時涉及嚴重失誤，市建局對其服務失去信心，因此不建議業主揀選臺日作為「優化升降機資助計劃」的工程承辦商。《香港01》已就事件向房委會查詢，正候回覆。



黃大仙鳳德邨計劃換𨋢，法團定於下周日（25日）召開業主大會投票揀選承辦商。（林曉儀攝）

黃大仙鳳德邨計劃換𨋢，法團定於下周日（25日）召開業主大會投票揀選承辦商。（林曉儀攝）

有業主表示所住的黛鳳樓曾試過6部升降機3部壞。（林曉儀攝）

鳳德邨是租置屋邨，共有7座，據邨內張貼的文件，鳳德邨2019年12月參與市建局「優化升降機資助計劃」，在去年11月法團接獲市建局「原則上批准通知書」，並須按要求，於本月29日（即下周四）或之前召開業主大會，議決委聘升降機承辦商等事宜。

該邨正就38部升降機更換工程進行招標，據居民提供的標書名單，共有9間公司入標，投標總價格介乎2,600多萬至3,600多萬元。臺日是其中之一，標價2,658萬元，為名單中第二低，比最低的迅達（香港）僅高5.6萬。第三低是日資公司三菱電梯，標價為2,869萬元。

法團亦向居民提供參考資料，當中有機電署就各投標公司的表現評級，惟不是最新版本，臺日被評「安全無問題」，服務質素達90至99分。機電署昨日（22日）最新表示，因發現臺日更換升降機工程出現嚴重失誤，因此暫緩公布該公司的表現評級。

黃大仙鳳德邨計劃換𨋢，法團定於下周日（25日）召開業主大會，投票揀選承辦商。（林曉儀攝）

業主劉先生認為，若臺日中標，政府應介入。（林曉儀攝）

居民寧畀貴選日資公司

雪鳳樓單位的業主劉先生認為，現時大部分業主已經知道臺日有問題，相信大家都不會選擇此公司。不過，他擔心房委會持最大業權份額，「如果房署（房委會）投臺日，政府就應該要介入。」他又指，升降機零件最重要「襟用」，寧願花貴一點的錢。

對於目前臺日仍在招標名單上，住在碧鳳樓的業主徐小姐表示很不放心，認為政府應該介入，向業主提供升降機公司的意外率、維修率等相關資訊。她又表示，初步會考慮在兩間日資公司裡面選一間，對它們的印象較好，認為維修效率較高。她亦指，寧願投貴一點的公司，因為「唔想幾日都冇𨋢，同埋唔想成日壞。」

業主徐婆婆表示鳳德邨升降機經常壞，之前升降機更曾有積水，要用水泵抽水。（林曉儀攝）

升降機常壞 6部壞3部

住在黛鳳樓的業主Herman指，鳳德邨的升降機近年經常故障，按鈕常常沒有反應，升降期間又會「窒吓窒吓」，最高峰時試過6部裡面壞3部。他認為，雖然臺日是標書名單中第二便宜，但「最好梗係唔好揀呢間啦，住成世㗎嘛。」

紫鳳樓的80多歲業主徐婆婆就表示，能夠到達所住樓層的升降機有兩部，不過經常輪流故障，有時要坐其他升降機到上一層，然後走樓梯回所住樓層。她指自己的「投票心水」是三菱，解釋因為始終日本公司是大牌子，較有保證。

大埔富亨邨業主立案法團9月通過揀選臺日為升降機承辦商進行更換工程。（資料圖片／任葆穎攝）

房委會曾投「關鍵票」致臺日中標富亨邨工程

臺日電梯換𨋢違規事件涉及三個租置屋邨，其中富亨邨工程因手持關鍵票數的房委會投選臺日，而令臺日中標。房委會在事件曝光後，建議富亨邨暫緩批出電梯合約。房委會解釋，自2025年中起，為加強在租置屋邨長遠利益事務上的參與，以「專業屋邨管理經驗」，積極主動參與重大議案投票。

至於為何富亨邨工程投票予臺日，房委會指，是經考慮市建局安排的獨立工程顧問標書評估報告，及機電署註冊升降機承辦商表現評級等客觀準則後，而作出決定。