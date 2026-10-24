世界中風關注日｜港年輕中風者增三成　中風學會推六字症狀口訣

中風是香港主要的致死疾病之一，本港每年約有1.5萬⾄2萬宗新發個案，近年更有中風年輕化趨勢，有研究指過去20年間香港年輕中風個案增加30%。下周四（29⽇）是「世界中風關注日」，香港中風學會提出新的中風中文口訣「重視談笑⽤兵」，涵蓋中風會出現的平衡、視力、言語、面容及肢體症狀，呼籲市民一旦出現有關症狀，需及時就醫。



港⼤醫學院的「香港⼤學中風研究組」聯同香港中風學會及香港中風基⾦，於10⽉23⾄25⽇在奧海城舉辦「世界中風關注⽇2026 ── 全⺠防『風』嘉年華」，為市⺠提供免費健康檢查。（大會提供圖片）

下周四（29⽇）是「世界中風關注日」，港⼤醫學院的「香港⼤學中風研究組」聯同香港中風學會及香港中風基⾦，於10⽉23⾄25⽇在奧海城舉辦「世界中風關注⽇2026 ── 全⺠防『風』嘉年華」，為市⺠提供免費健康檢查。活動邀得中風醫護專家參與講座，並邀請香港頂尖運動員到場示範武術，現場更設有多項親⼦共融活動，包括親⼦共讀、遊戲攤位等，透過多元化節⽬提升⼤眾對中風的認識。

香港⼤學中風研究組主任、港⼤醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授劉巨基指出，中風有年輕化趨勢。他指出，過去20年香港年輕中風個案增加了30%，情況令⼈擔憂。

劉巨基表示，香港⼤學中風研究組於2019年⾄2022年間進⾏的研究中，分析約900名18⾄55歲的年輕中風患者。在平均長達4年的追蹤期內，約9%死亡，約25%患有殘疾，約50%未能重返⼯作崗位。另⼀項研究亦指出，約三分之⼀的中風患者患有中⾄重度憂鬱症。這些患者正值事業巔峰，往往是家庭的經濟⽀柱，可⾒年輕中風對家庭和社會的影響巨⼤。

劉巨基強調，透過積極主動的早期風險管理，很⼤程度上可以預防中風。他表示：「在參與研究的年輕患者中，⾼達90%的⼈⾄少有⼀個可改變的風險因素，65%的⼈有兩個或以上可改變的風險因素，包括吸煙、⾼⾎壓、⾼膽固醇、糖尿病、肥胖等。」

香港中風學會主席林肇基醫⽣則說，根據香港數據，約五成中風患者在症狀初出現4.5⼩時後才抵達醫院接受救治，⽽每延誤⼀分鐘，就可能造成約190萬個神經元死亡，嚴重危害患者接受有效治療的⿈⾦機會，直接影響其康復前景。因此，市⺠須警惕中風症狀，並在⾯對有關情況時尋求緊急醫療協助。

現時香港廣⽤中⽂⼝訣「談笑⽤兵」，概括中風常⾒症狀，但當中未有包括與平衡和視⼒相關的警告信號和症狀。為增加涵蓋範圍，中風學會提出最新中風⼝訣「重視談笑⽤兵」，並強調如果這些症狀突然出現，應及時就醫。

• 重（平衡）：步履不穩、失重或失去⾝體協調能⼒；

• 視（視⼒）：視野模糊或出現重影；

• 談（⾔語）：說話含糊不清、詞不達意或無法表達；

• 笑（⾯容）：⾯部表情不對稱、嘴⾓下垂或笑時歪斜；

• ⽤（肢體）：單側肢體無⼒、麻⽊或無法抬起⼿腳；

• 兵（救兵）：⼀旦察覺上述任何⼀項徵兆，立即尋求醫療協助。

