中醫醫院推出中風後及下腰痛治療　收費視乎次數、住院時數和藥物

位於將軍澳的香港中醫醫院今（22日）公布將於下周一（27日）開展中風後及下腰痛治療專病項目，為病人提供數日至八周不等的中西醫協作治療服務，協助患者病後繼續生活，有需要市民即日起可致電預約。



收費取決於個別治療次數、日間住院時數和藥物份量，基本中西醫診症和中醫治療方案的資助服務收費為每次劃一250元。綜合專職醫療每次380元，日間住院費用則為每4小時450元。由資深中醫師提供的市場導向服務則視乎治療內容收費各異，其中日間住院每節估算需2650元至5370元。



香港中醫醫院公布將於7月27日開展中風後及下腰痛治療專病項目，為病人提供數日至八周不等的中西醫協作治療服務。（朱子熙攝）

香港中醫醫院公布將於7月27日開展中風後及下腰痛治療專病項目，為病人提供數日至八周不等的中西醫協作治療服務。（朱子熙攝）

中醫綜合治療 西醫作輔

治療項目會細分為後急性中風和中風後遺症治療，以及急性下腰痛和亞急性及慢性下腰痛治療。治療會為18歲或以上病人提供中醫綜合治療，包括處方中藥、針刺、艾灸、推拿、中藥薰蒸等治療項目。

治療屬中西醫協作項目，西醫、物理治療師、職業治療師等會合作處方西藥、治療等。每名求診者會有一位護士擔任個案經理統籌照護流程，療程預約亦會由醫院負責，但醫院沒有透露項目名額，僅指如需求殷切會再作資源調配。

各專病項目的治療納入標準和治療周期各異，其中後急性中風治療需於發病後一周至60天內開始，進行連續三周、每周六節的日間住院服務。中風後遺症治療則可於發病後60天至3年內進行連續八周，每周六節的門診服務。醫院預計療程完成後能改善中風後的運動機能、感覺功能、言語、吞嚥、認知及情緒等障礙。

下腰痛治療項目則針對腰部疼痛、下肢麻木、以至影響日常生活及工作等問題。急性下腰痛發作後六周內會進行連續四節，每節四小時的日間住院服務。下腰痛持續六周以上及少於三個月，或慢性下腰痛持續3個月或以上則會獲得連續四周、每周三周的門診服務。服務範圍和詳情將由醫生診斷後決定。

求診者可乘搭醫院提供往返醫院、調景嶺站及康城站的免費接駁巴士，或乘搭途經百勝角站的巴士。輪椅使用者則可於坑口站乘坐復康巴士到診。

未來續推腫瘤、失眠等治療項目

中醫醫院表示在今年餘下時間將會陸續推出包括腫瘤治療、不孕及產前產後治理、長期痛症等專病服務，未來亦會開展包括心血管疾病、黃斑病變、失眠等治療服務。