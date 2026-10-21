筋膜槍亂按頸前致「頸動脈剝離」 年輕人肌肉放鬆變急性中風

運動後肌肉痠痛，不少市民都會隨身準備一支筋膜槍按壓放鬆。不過，這款近年大受歡迎的「按摩神器」若使用不當，分分鐘會由放鬆變成致命危機！有腦神經科專家警告，中風早已不再是長者專利，臨床上已有不少年輕人因為用筋膜槍震動「頸部前側」，結果震裂頸動脈血管，引致急性中風。



很多人以為腦中風只會發生在「三高」長者身上，但台灣醫生陳龍指出，中風近年出現明顯的年輕化趨勢，現時臨床上有高達15%至20%的中風患者年齡在45歲以下。他強調，一旦不幸中風，後續的治療、復康以及長期的照顧費用極高，每年隨時耗費數十萬港元，對家庭與經濟造成沉重負擔，絕不能輕視。

陳龍醫生日前在Youtube影片中特別提醒，日常生活中有些看似平常的放鬆習慣，其實隱藏著極大風險。他透露，自己曾接獲多宗年輕患者個案，都是在做完劇烈運動後，拿筋膜槍直接按摩「頸部前側」。

由於頸部前側有重要的頸動脈經過，且血管壁相對脆弱，筋膜槍的高頻率高強度震動，極易造成「頸動脈剝離」（即血管內膜破裂分離），進而形成血栓堵塞腦血管。這些年輕患者被送入急症室時，均已造成嚴重中風。

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醫生示警：生活中3大「隱形中風陷阱」

除了錯誤使用筋膜槍外，陳醫生亦點出另外3個日常容易被忽略的中風高危行為：

浸溫泉切忌逞強：冷熱交替過於劇烈，會令血壓瞬間大幅波動，增加血管破裂或堵塞的風險，心血管疾病患者尤其要小心。

早晨起床太急：患有高血壓、高血糖等慢性病的人士，清晨起床時應避免突然起身。建議先在床上動動手腳，再慢慢坐起，給予血管適應血壓變化的時間。

夜尿防跌倒：不少男性長者有夜尿問題，半夜迷迷糊糊起身容易跌倒撞傷頭部，引發顱內出血或中風。

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出現異樣即叫救護車送院

中風搶救講求「分秒必爭」，越早送院接受治療，越能大幅降低癱瘓與失能的後遺症。市民平時可利用簡單的自我檢測口訣來辨識身邊人是否中風：

微笑：請對方微笑，觀察嘴角有無歪斜、面部是否對稱。

舉手：請對方雙手平舉，觀察是否有一側無力下垂或無法舉起。

說話：請對方說一句簡單的話，觀察是否口齒不清、字句模糊或無法表達。

陳醫生強烈呼籲，只要發現上述任何一項異常，必須即時叫救護車送院，切勿自行駕車或抱着「休息一下可能就會好」的僥倖心態延誤診治。只有把握黃金治療期，才能把腦部損害降到最低。