SEN小孩家長向港鐵索感官玩具遭質疑　職業治療師倡善用已有標識

港鐵本月於全線車站配備感官玩具，這些感官玩具可重複捏壓以達至減壓效果，可供有特殊教育需要（SEN）的乘客使用。惟近日有家長於社交平台撰文指，曾與SEN小孩到不同車站查詢，職員均稱不熟悉計劃，更有職員冷淡回覆，該家長對此感到不滿，認為涉事職員「對隱性殘疾完全零認知」。《香港01》正就事件向港鐵查詢。



香港職業治療學會宣傳秘書林蔚雯指，要分辨SEN孩子有一定困難，促港鐵加強對前線職員的培訓。她也建議，善用香港已有、用以識別SEN小孩的標識，例如香港機場已加入「向日葵計劃」，讓具隱性障礙的旅客可在機場領取向日葵標誌，SEN小孩的家長可考慮接觸一些機構拿取相關標識，相信有助港鐵職員識別。



港鐵本月22日起，在全線99個重鐵站及輕鐵網絡設感官玩具，組成「感」囊。（資料圖片／林曉儀攝）

港鐵於本月22日起，在全線車站配備由4款感官玩具組成「感」囊，包括彩虹減壓球、紋理液體流動玩具、減壓旋轉陀螺，以及蘑菇觸感減壓玩具。這些感官玩具約為手掌大小，可重複捏壓以達至減壓效果。港鐵指，當SEN乘客情緒不穩時，可向港鐵職員查詢，希望透過這些感官玩具協助乘客紓緩乘車焦慮，乘車旅程結束後毋須交還。

不滿職員態度不耐煩 「點解要小朋友喊到撕心裂肺先可以證明有需要？」

不過，有家長昨日在社交平台Threads撰文指，先後帶SEN小朋友到寶琳、上環及灣仔站，查詢是否有該套感官玩具可取，惟三個車站的職員均稱不熟悉計劃，不斷要求她等待。她更指出，提出要求時竟獲職員冷淡回覆「呢個工具只係畀有需要嘅兒童用㗎咋。」

該名家長對此感到不滿，認為涉事職員「對隱性殘疾完全零認知」，加上其態度不耐煩及處理混亂，令小孩因環境壓力情緒大爆發、嚎啕大哭。她續指，職員眼見小朋友情緒崩潰，才說：「見到佢有需要啦。」

她批評：「點解一個標榜『共融』嘅計劃，要逼到個小朋友喊到撕心裂肺，先可以『證明』自己有需要？」

翻查資料，港鐵曾稱，已培訓100位前線培訓員及培訓部同事，並將陸續開設課程，讓前線培訓人員將知識傳遞至約5000名前線員工，課程並非一次性，有關SEN的課題將納入每年的重溫課程中，員工能溫故知新。

香港機場已加入「向日葵計劃」，讓具隱性障礙的旅客可在機場領取向日葵標誌。（e2Care康程式FB）

機場提供向日葵標誌予具隱性障礙的旅客 職業治療師建議善用

香港職業治療學會宣傳秘書林蔚雯指，有自閉傾向的人與一般人的感官不同，乘車時聽到的聲音可能會放大，導致驚恐；適量的感官刺激可減少他們的敏感程度，此時感官玩具便能派上用場。

林蔚雯又說，要安撫一般小孩情緒只需滿足其即時需求，但SEN小孩則可能要即時離開現場，甚至「做咩都幫唔到」。她亦坦言，對一般人而言，要分辨SEN小孩有一定難度，認為港鐵可加強對前線職員的培訓。

她也建議善用香港已有、用以識別SEN小孩的標識，例如香港機場已加入「向日葵計劃」，具隱性障礙的旅客可在機場領取向日葵標誌，令工作人員易於識別他們，從而提供協助。她認為，若SEN小孩的家長找相關機構，拿可供識別SEN小孩的標識，也有助港鐵職員辦識。

至於標識會否引起潛在的歧視，林蔚雯認為一來計劃屬自願性質，純粹是一種表示自己需要的途徑；二來消除歧視需視乎整個社會對相關病症的認知。