捐一次血救三個人　捐血中心導賞團　中學生參加後釋疑首度捐血

十八鄉鄉事委員會公益社中學一班學生早前在元朗捐血站參與香港紅十字會輸血服務中心的導賞團，在大約1小時的導賞中，學生除了學習血型、捐血條件等生物知識，也會參觀驗血紅素區、捐血區和血液處理區，了解捐血流程，並可親身接觸捐血時使用的物品和儀器。



有參加完導賞後首度捐血的學生說，以往他的爸爸曾叫他一同捐血，他當時感到害怕，但這次導賞過後，他感到捐血流程順暢、安全和穩妥，未來會與爸爸一同捐血。



學生在導賞期間有機會接觸捐血時使用的物品和儀器。（政府新聞處）

香港紅十字會輸血服務中心的導賞團約一小時，包括三個部分，在導賞之初，會先透過互動遊戲和資訊板，向參加者介紹血型、捐血條件和血液如何拯救生命的基本概念；其後參加者會參觀驗血紅素區、捐血區和血液處理區，認識專業儀器的同時，也講解捐血流程，參加者更有機會接觸捐血時使用的物品和儀器。

在導賞團最後一個部分，則由人員為參加者拆解捐血流程，並即場解答疑難，減低參加者對捐血原有的不安與恐懼。

有中學生參加導賞團後決定捐血。（政府新聞處）

十八鄉鄉事委員會公益社中學一班學生早前在元朗捐血站參與香港紅十字會輸血服務中心的導賞團。在參觀過後，其中一位學生杜浩銘即場捐血，並表示會邀請和鼓勵更多同學恆常捐血，「原來捐血的過程不太痛，而且捐一次血，可以救三個人，非常有意義。」

葉梓達也是參觀後首度捐血的學生，他提到其父以往曾叫他一同捐血，他當時感到害怕，這場導賞及捐血體驗令他感到捐血流程順暢、安全和穩妥，未來會與爸爸一同捐血。

在本學年，至今已有逾60間學校預約舉辦校園講座或安排參觀捐血中心。（政府新聞處）

在2026至27學年，至今已有逾60間學校預約舉辦校園講座或安排參觀捐血中心。輸血服務中心血液收集及招募部主管江舜賢表示，要讓年滿16歲的青年成為恆常捐血者，建立正確的血液知識至關重要，希望學生在現場與捐血者、職員有更多互動，可在較輕鬆和真實的環境下了解整個捐血流程，並學習血液知識。