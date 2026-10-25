政府擬規管夾公仔店　地皇廣場有店拖租遭清場　鄰近地舖生意冷淡

政府今年5月建議修訂《賭博條例》，以規管夾公仔店及彈珠機等，並引入發牌制度，限制每局遊戲收費以及獎品價值，以防止相關娛樂越趨賭博化。曾有業內人士估計，全港夾公仔店共有超過2500間，但近日陸續有部分店舖結業。《香港01》今午（25日）到訪荃灣地皇廣場及鄰近地鋪，發現已有夾公仔店因拖欠租金遭清場，同場仍有夾公仔店正常運作，惟生意冷淡，未見有玩家到場。



地皇廣場二樓有夾公仔店結業，疑因拖欠租金遭業主清場。（呂婉盈攝）

政府擬修例引發牌制度 每局收費及獎品價值或受限

政府早前向立法會提交文件，擬修訂《賭博條例》，並引入發牌制度，向個別裝置發出有獎娛樂遊戲牌照，相關處所無須事先取得公眾娛樂場所牌照，從而防止行業越趨賭博化。此外，在新增規管制度下，相關遊戲收費亦會受到限制，每局收費上限為5元，獎品價值上限則為300元，故店舖將可能難以賺取盈利，今日亦陸續有夾公仔店結業。

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地皇廣場數間夾公仔店悄然結業 鄰近地舖生意冷清

位於荃灣大河道的地皇廣場近年開設不少大型夾公仔店舖，雖然位處黃金地段，但近年亦淪為「死場」。《香港01》記者今午到訪該處，發現二樓佔6個舖位的「Stage One」夾公仔店已結業，門外現貼有告示，稱該舖因拖欠租金而已遭業主清場。

同場一樓有兩間原為夾公仔店的舖頭已被清空招租，其餘舖位大多仍放有夾公仔機，正常運作。

記者另到訪荃灣路德圍一帶的夾公仔店，發現有3間夾公仔店仍然正常營業，惟全部店舖均生意冷淡，未見有玩家光顧。