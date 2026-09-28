有片｜天水圍夾公仔舖一周疑遭同一賊光顧兩次　撬兌錢機失$7000

再有夾公仔舖被賊人光顧，但今次賊人並非覬覦公仔本身、亦非公仔機內的金錢，而是自助兌錢機的現金。遇竊的是天水圍新北江商場一間夾公仔舖，賊人更疑食髓知味，一周兩度「光顧」該店，盜去共約7,000元現金。



一名戴帽男子帶著袋，蹲在兌錢機前作案。（網片截圖）

涉事店舖的負責人將CCTV片段放上網，可見今日（28日）下午，一名戴鴨嘴帽男子手持一個袋，走近一部自助兌錢機。該男子蹲下並從袋中拿出工具，迅即打開兌錢機的門，並將裏面的東西放進袋中，旋即離開。

另一片段則於本月22日晚上7時許拍攝，可見一名無戴帽的「四眼」男子，先在夾公仔舖周圍視察，未幾趁無人行經時，就蹲低在自動兌錢機前作案。由視察至成功落手離開，時間僅1分多鐘。

店舖負責人在帖文中直指：「天水圍新北江商場大盜，一個星期過嚟爆兩次兑幣機，如有朋友認識佢本人，歡迎聯絡或報警協助警方提供資料，已報警」。

涉案男子疑在店內兜圈視察，待無人才落手。(網片截圖)

警方回覆事件指，今日（28日）下午4時46分接獲報案，指新北江商場一間夾公仔店，店主翻查閉路電視片段，發現今日下午約2時，有人撬開店內兌錢機，掠走約2,000元現金；此外，本月22日晚上8時03分，警方亦接獲報案指，店主翻看閉路電視後，發現同晚7時許，有人用「士巴拿」打開其店內兌錢機，掠走約5,000元。兩宗案件警方列作「店舖盜竊」，交由元朗刑事調查隊跟進。