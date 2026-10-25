皇崗塞爆｜10.25凌晨12時至2時逾1.4萬旅客北上　為過往同期2倍

新皇崗口岸在本月12日開通後，連續兩個周末也出現「塞爆」情況。政府發言人今日（25日）回覆傳媒查詢時指，昨夜凌晨，由於大部分口岸在加拿大歌手The Weeknd於啟德體育園的演唱會結束後已經關閉，加上中環及其他地區舉行萬聖節活動，經皇崗口岸北行車輛及旅客流量顯著增加。今日凌晨12時至2時共有14,760名旅客過關，較皇崗口岸／落馬洲管制站過往同期增加212%。



運輸署預計由今日（25日）傍晚開始，經各陸路口岸回港旅客人數會較多，公共運輸服務的乘客需求會有所增加，等候時間或會較長。乘客應盡早規劃行程，計劃乘坐跨境直通巴士的人士亦應提早預訂車票。運輸署亦呼籲市民留意電台、電視台、運輸署網頁及「香港出行易」發放的最新交通消息。



多名網民發帖指，往皇崗口岸路段昨晚大塞車。（alexhi.360／Threads）

多名網民發帖指，往皇崗口岸路段昨晚大塞車。（alexhi.360／Threads）

據網民發佈的圖片顯示，由旺角太子到皇崗口岸的通宵小巴昨晚出現誇張人龍，直指「目測睇唔到龍尾」。（wchu_23）

政府：午夜高峰時段的輪候時間約為5至10分鐘

政府發言人指，為應對周末皇崗口岸出入境旅客流量，保安局已提前聯同口岸部門及運輸署在皇崗口岸設立前方指揮站，協調跨部門實時及現場協作。

北行旅客方面，今日凌晨12時至2時共有14,760名旅客過關，較皇崗口岸／落馬洲管制站過往同期增加212%。在凌晨12時至1時的最高峰時段，更有9,375人次於一小時內離境，較皇崗口岸／落馬洲管制站過往同期增加176%。L5層旅客離境大堂所有通道均已提前開放，午夜高峰時段的輪候時間約為5至10分鐘。

私家車高峰時須輪候45至50分鐘

北行車輛方面，由昨晚11時半開始，的士及私家車數量顯著增加。凌晨0時至2時約有1,200輛車輛前往皇崗口岸，是平常周末流量的兩倍。

發言人指，由晚上11時半至凌晨1時半，大量的士及私家車前往皇崗口岸，新田公路較為繁忙，車流較緩慢但並未停滯。警方即時啟動應變計劃，開放車輛緩衝區以分流車輛；L1層車輛離境層及L1M層離境隨車人員檢查大堂的所有車道、通道和櫃枱均已提前開放，以疏導北行車輛及旅客。在凌晨12時半的高峰時段，私家車由進入車輛緩衝區至過關的整體輪候時間約為45至50分鐘，其後逐步縮短至約30分鐘。L1M層離境隨車人員檢查大堂的輪候時間約為15分鐘。

警方及政府產業署已調派額外人手到L1及L1M層，以協助車輛及旅客有序過關。至凌晨2時，L1及L1M層已無需輪候，車流亦已消化。

政府發言人說，昨晚的運作情況顯示，車輛緩衝區安排按原定計劃發揮分流作用，讓L1及L1M層有序消化增加的車輛及旅客流量。

跨境巴士班次比平常頻密

政府發言人又指，因應本周末啟德體育園演唱會和個別地區舉行萬聖節活動，運輸署已督導相關跨境巴士及專營巴士營辦商，提前做好準備，加強班次服務以增加運力，應付預期出現的跨境人流高峰。

由市區出發的跨境巴士方面，營辦商已加強服務，班次比平常更頻密。深宵部份時段口岸交通較為頻繁，部份跨境巴士需要較長時間回轉；加上人潮較多，部份乘客在市區部分時段的候車時間相對較長。運輸署已聯同相關部門檢視交通安排，加強交通管理；營辦商亦已加派車輛及人手，協助加快疏導人潮。

跨境巴士多人排隊。（資料圖片／陳永武攝）

至於啟德體育園特別交通安排，因應演唱會內地觀眾的人數估算，運輸署和專營巴士公司事前已就城巴SP12號線作出部署，包括安排額外人手和車輛應付散場後返回內地的旅客需求、派員維持巴士上客區的排隊秩序、設置流動收費裝置加快乘客付款登車，並於高峰時期安排多部巴士同時間候命，以讓乘客同步登車等措施，以助加快疏導乘客。

根據運輸署昨晚監察所得，城巴SP12號線在凌晨12時10分開出的尾班車已順利接載所有在場輪候的乘客離開。專營巴士公司今晚將會安排額外人手和車輛，進一步優化排隊和登車安排，提升疏導乘客的效率。

相關跨境巴士營辦商亦為觀看演唱會的內地旅客安排預先售票，並安排63部及48部跨境巴士分別前往皇崗口岸和深圳灣口岸以應付需求。營辦商有足夠的車輛，可按售票情況而再增加班次。根據行車紀錄，昨夜最後一班由啟德體育園開出的跨境巴士前往深圳灣口岸和皇崗口岸分別為晚上11時05分和午夜12時。

保安局會繼續透過「口岸通」平台公布最新輪候時間

政府發言人指，保安局會繼續聯同入境處、海關、警務處及相關部門，密切監察口岸的人流車流，按實際情況適時檢討及採取相應措施，並在過關高峰前，提早加開檢查櫃枱和車道，疏導旅客及車輛。運輸署則會繼續與各個公共交通營辦商緊密協調，督導營辦商做好準備，包括預留足夠車輛及人手，按客流量靈活調配，滿足過關旅客的交通需求。

保安局會繼續透過「口岸通」平台公布最新輪候時間，相關部門亦會透過社交平台發布口岸最新資訊，便利市民及旅客及早規劃行程，錯峰出行。

運輸署預計由今日傍晚開始，經各陸路口岸回港旅客人數會較多，公共運輸服務的乘客需求會有所增加，等候時間或會較長，乘客應盡早規劃行程。乘客在候車期間請遵守秩序，並遵從現場警務人員及相關營辦商職員的指示。計劃乘坐跨境直通巴士的人士亦應提早預訂車票。運輸署亦呼籲市民留意電台、電視台、運輸署網頁及「香港出行易」發放的最新交通消息。