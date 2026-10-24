新皇崗口岸｜重陽假逼爆　陳子達指樽頸不在海關　已增聘退休人員

新皇崗口岸在剛過去的重陽節三日假期，每日平均高達13萬人次出入境，在重陽節當日人流一度擠塞。海關關長陳子達今日（24日）在電台節目表示，海關大堂的清關過程一直保持流暢，當日的樽頸位並非海關，主要是由於部份過境旅客未有預先登記「合作查驗」通道，需要現場辦理許可程序，加上不少市民一家同行，因而拉長了整體過關時間。他指，已從其它口岸調撥人手，又增聘少量退休人員協助，嚴陣以待本周末人流。



2026年10月18日重陽節正日，《香港01》記者經新皇崗口岸過關往深圳，由下車至抵達皇崗地鐵站，花費約50分鐘。（資料圖片／歐陽德浩攝）

已聘用少量退休後重聘人員

陳子達在商台節目《政經星期六》中指，重陽節當日新皇崗口岸人流較平日增八至九倍，導致現場一度擠塞。不過，他指過去一星期口岸已恢復暢順，相信隨着市民和旅客逐漸適應新安排，日後過關會更順暢。

陳子達又表示，海關已從其他口岸調配人員支援新皇崗口岸，並減少前線人員休假安排，同時聘用少量具經驗的退休後重聘人員協助。海關會嚴陣以待，密切關注今個周末的人流情況。

海關關長陳子達。（資料圖片／鄧栢良攝）

「五合一車道」 約一、兩分鐘完成通關手續

陳子達強調，隨著過境人次持續上升，海關工作量不斷增加，單靠增加人手並非唯一方案。海關已在前線引入更多精準檢測儀器進行旅客及貨物檢查，包括主動式毫米波偵測系統和流動X光車檢測系統技術，令清關過程更流暢。他又指，新皇崗口岸開通至今，海關已透過這類新科技儀器發現涉及走私香煙的案件。

至於車輛「五合一車道」安排，陳子達指口岸開通近兩星期以來運作非常流暢，車輛大約在一兩分鐘內已完成通關手續。但他提到，當車輛數量多時，有機會在外面道路出現擠塞；同時因車輛乘客需要落車前往隨車人員驗放廳辦理出入境手續，當口岸人流大增時，有機會出現「車等人」情況。他相信隨著不同部門持續互相配合，口岸運作將會越來越暢順。